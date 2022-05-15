Son Dakika | Muğla merkezli organize suç örgütü operasyonunda 33 şüpheli yakalandı - Son Dakika
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Son Dakika | Muğla merkezli organize suç örgütü operasyonunda 33 şüpheli yakalandı

15.05.2022 18:46
Son Dakika | Muğla merkezli organize suç örgütü operasyonunda 33 şüpheli yakalandı

Son dakika gündem haberi: Muğla merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı.

Muğla merkezli 4 ilde organize suç örgütüne yönelik operasyonda 33 zanlı gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Fethiye ilçesinde bir otel ve eğlence mekanlarını korku, tehdit ve cebir uygulayarak ele geçirmeye çalışan suç örgütünün üyelerine yönelik teknik ve fiziki takip başlattı.

Suç örgütü üyesi oldukları değerlendirilen kişilerin adreslerini tespit eden ekipler, Muğla, Denizli, İstanbul ve Ankara'da eş zamanlı operasyon düzenledi.

33 şüphelinin gözaltına alındığı operasyonda 6 tabanca ve av tüfeği ele geçirildi.

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İl Jandarma Komutanlığı, Fethiye, Muğla, Otel, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Muğla merkezli organize suç örgütü operasyonunda 33 şüpheli yakalandı - Son Dakika


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