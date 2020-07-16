Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.D.A. ve M.A. tutuklandı, diğerleri serbest bırakıldı.

Operasyonda ruhsatsız tabanca, 39 mermi, ruhsatsız av tüfeği, 75 av tüfeği fişeği, 51 senet kağıdı, 3 ibraname, 4 cep telefonu, diz üstü bilgisayar ve 11 borç defteri ele geçirildi.

Jandarmanın, Muğla'nın Milas ilçesi ve Denizli merkezde 5 ayrı noktada gerçekleştirdiği eş zamanlı operasyonda, M.D.A, M.A, A.Ö. ve A.Y.A gözaltına alındı.

Muğla İl Jandarma Komutanlığı KOM Şube Müdürlüğü ekipleri, 13 mağdurun şikayeti üzerine tefecilik olayıyla ilgili çalışma başlattı.

Muğla ve Denizli 'de düzenlenen tefecilik operasyonunda gözaltına alınan 4 şüpheliden 2'si tutuklandı.

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