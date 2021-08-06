Son dakika! Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını nedeniyle 5 mahalle tedbir amaçlı boşaltıldı - Son Dakika

Muğla'nın Köyceğiz ilçesindeki orman yangını nedeniyle 5 mahalle önlem amaçlı tahliye edildi.
Ağla Mahallesi'ndeki ormanlık alanda başlayan yangın, Çayhisar, Zeytinalanı, Pınarköy, Sazak ve Çövenli mahallelerini etkisi altına aldı.
Yangının yerleşim yerlerine yaklaşması nedeniyle 5 mahalle tedbiren boşaltıldı. Mahalle sakinleri araçlarla güvenli bölgeye gitmeye başladı.
Ekiplerin, bölgedeki yangını söndürmek için çalışmaları sürüyor.
Yangın, Sazak Mahallesi'nde de etkisini sürdürüyor.
Kaynak: AA
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