Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.
Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 18.45'te gerçekleşen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu belirtti. Deprem yerin 61.85 kilometre derinliğinde gerçekleşti.
Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.3 olduğunu duyurdu. Sarsıntının merkez üssünün Orhaniye-Marmaris olduğunu ifade eden Kandilli, depremin derinliğinin 70.9 kilometre olduğunu kaydetti.
Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı İzmir, Aydın ve Muğla'da da hissedildi.
Son Dakika › Güncel › Son Dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi - Son Dakika