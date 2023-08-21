Son dakika: Muğla'nın Marmaris ilçesinde 4.1 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.

Muğla'nın Marmaris ilçesinde akşam saatlerinde 4.1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti.

MARMARİS 4.1 İLE SALLANDI

Muğla'nın Marmaris ilçesinde korkutan bir deprem meydana geldi. AFAD, saat 18.45'te gerçekleşen depremin büyüklüğünün 4.1 olduğunu belirtti. Deprem yerin 61.85 kilometre derinliğinde gerçekleşti.

KANDİLLİ: DEPREMİN BÜYÜKLÜĞÜ 4.3

Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünün 4.3 olduğunu duyurdu. Sarsıntının merkez üssünün Orhaniye-Marmaris olduğunu ifade eden Kandilli, depremin derinliğinin 70.9 kilometre olduğunu kaydetti.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Deprem nedeniyle vatandaşlar kısa süreli panik yaşadı. Sarsıntı İzmir, Aydın ve Muğla'da da hissedildi.