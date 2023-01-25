Son Dakika! Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 15.37'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin'de de hissedilirken deprem; yerin 41 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar olumsuz bir ihbarın yapılmadığı bildirildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.

BAKAN KURUM: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Akdeniz'de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekiplerimizle takipteyiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

"ŞU AN İÇİN OLUMSUZ DURUM YOK"

Muğla Valisi Orhan Tavlı, depremin kent merkezinde de hissedildiğini belirterek, "Muğla ve ilçelerinde şu an için olumsuz bir durum yok." dedi.