Son Dakika! Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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Son Dakika! Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi

25.01.2023 17:53

Son dakika! Muğla'nın Seydikemer ilçesi 5.4 büyüklüğünde bir depremle sarsıldı. Sarsıntı Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin gibi çevre illerde de hissedildi.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı, saat 15.37'de Muğla'nın Seydikemer ilçesi açıklarında 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini duyurdu.

ÇEVRE İLLERDE DE HİSSEDİLDİ

Sarsıntı Antalya, Aydın, Denizli ve Mersin'de de hissedilirken deprem; yerin 41 kilometre derinliğinde gerçekleşti. AFAD tarafından yapılan açıklamada şu ana kadar olumsuz bir ihbarın yapılmadığı bildirildi.

Öte yandan Kandilli Rasathanesi ise depremin büyüklüğünü 5.7 olarak açıkladı.

Son Dakika: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

BAKAN KURUM: HERHANGİ BİR OLUMSUZLUK BULUNMUYOR

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depreme ilişkin herhangi bir olumsuzluk bulunmadığını bildirdi. Kurum, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, " Akdeniz'de meydana gelen, başta Muğla olmak üzere çevre illerden de hissedilen deprem nedeniyle şu ana kadar herhangi bir olumsuzluk bulunmuyor. Ekiplerimizle takipteyiz. Tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun." ifadelerini kullandı.

Son Dakika: Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem! Sarsıntı çevre illerde de hissedildi

"ŞU AN İÇİN OLUMSUZ DURUM YOK"

Muğla Valisi Orhan Tavlı, depremin kent merkezinde de hissedildiğini belirterek, "Muğla ve ilçelerinde şu an için olumsuz bir durum yok." dedi.

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Son Dakika Güncel Son Dakika! Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son Dakika! Muğla'nın Seydikemer ilçesinde 5.4 büyüklüğünde deprem meydana geldi - Son Dakika
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