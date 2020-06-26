Muğla'nın turistik ilçelerinde hafta sonu kısıtlamasından muaf

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, Kovid-19 salgını tedbirleri kapsamında hafta sonu YGS sınavı için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından Muğla'nın turistik ilçelerinin muaf tutulacağını kaydetti.

AK Parti Muğla İl Başkanı Kadem Mete, yazılı açıklama yaptı. Hafta sonu YGS sınavı için uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasıyla ilgili bilgi verdi. AK Partili Mete, "Yaptığımız görüşme neticesinde hafta sonu gerçekleşecek YKS sınavından dolayı uygulanacak sokağa çıkma kısıtlamasından, turizm beldelerimizdeki tesislerde konaklayan misafirlerin plajlardan yararlanmaları, müze ve örenyerleri gibi turistlik yerleri ziyaret etmeleri, tesislere geliş gidişlerini yapabilmeleri ayrıca bu tesislerde hizmet sunan turizm çalışanlarının sokağa çıkma kısıtlamasından muaf tutulması kararı, İçişleri Bakanlığımız tarafından alınmıştır. Duyarlılıklarından dolayı Kültür ve Turizm Bakanımız Mehmet Nuri Ersoy ve İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'ya turizmcilerimiz ve tatilcilerimiz adına şükranlarımı sunuyorum" dedi.