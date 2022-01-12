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Son dakika! Muhabbet kuşunun Cumhurbaşkanı Erdoğan aşkı - Son Dakika

Son dakika! Muhabbet kuşunun Cumhurbaşkanı Erdoğan aşkı

12.01.2022 19:10

Son dakika haberleri: Muhabbet kuşunun Cumhurbaşkanı Erdoğan aşkı Siirt'te Mustafa Pelen adlı vatandaşın daha 40 günlükken bakmaya başladığı 'Paşa' adlı muhabbet kuşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını söylüyor.

Muhabbet kuşunun Cumhurbaşkanı Erdoğan aşkı

SİİRT - Siirt'te Mustafa Pelen adlı vatandaşın daha 40 günlükken bakmaya başladığı 'Paşa' adlı muhabbet kuşu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın adını söylüyor.

4 çocuk babası Mustafa Pelen, 'Paşa' adını verdiği muhabbet kuşuna öğrettiği kelimelerin yanı sıra ev içinde onunla birlikte yemek yiyor. Pelen, Paşa'ya adeta çocuğu gibi bakıyor. Paşa'nın her şeyi çok iyi anlayabilme yeteneğine sahip olduğunu ve konuşabildiğini dile getiren Pelen, "Bizim Paşa'yla tanışmamız bundan 7 ay önce oldu. Paşa daha 40 günlükken yavruyken ben aldım onu. Paşa'yı yetiştirmeye başladım. Paşa 39 kelime kullanabiliyor. En güzel kullandığı kelimelerden bir tanesi reisi cumhurumuz olan Recep Tayyip Erdoğan'ı söylemesi. Recep Tayyip Erdoğan'ı da ona nasıl öğrettim onu da söyleyeyim. Reis bizim için bir aşktır, dünya lideridir. Allah onu başımızdan eksik etmesin. Bir ara televizyonda haberleri izlerken resimiz konuşurken Paşa heyecanlandı, oradan oraya hoplamaya, sıçramaya başladı. Dedim acaba bizdeki reis aşkı kendisine de mi geçmiş mi diye, bir akşam tek başımayken Recep Tayyip Erdoğan demeye başladım Paşa'ya, bir baktım ertesi sabah Paşa aynısını tekrarlıyor. Büyük bir aşkla söylemeye başladı. Benim sadece bir isteğim var, dünya gözüyle reisi cumhurumuzla bir araya gelip Allah'ın izniyle Paşa'yı bizzat kendi elimle ona hediye etmeyi çok istiyorum. Paşa reisimize yakışan bir kuştur. Çünkü çok güzel çektiği zikirler de vardır. Allah nasip ederse inşallah kendisine hediye etmeyi çok isterdim" dedi.

Son dakika! Muhabbet kuşunun Cumhurbaşkanı Erdoğan aşkı
Son dakika! Muhabbet kuşunun Cumhurbaşkanı Erdoğan aşkı
Son dakika! Muhabbet kuşunun Cumhurbaşkanı Erdoğan aşkı

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Recep Tayyip Erdoğan, cumhurbaşkanı, Mevla, Siirt, Genel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Genel Son dakika! Muhabbet kuşunun Cumhurbaşkanı Erdoğan aşkı - Son Dakika


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