Son dakika: Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten ceza - Son Dakika
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Son dakika: Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten ceza

28.03.2022 18:37
Son dakika: Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten ceza

Son dakika habere göre Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesi ile yargılandığı davada 11 ay 20 gün hapis cezasına çarptırıldı. İnce'nin cezası, 7 bin TL para cezasına çevrildi.

Memleket Partisi Genel Başkanı Muharrem İnce hakkında, 2016 yılında CHP milletvekili olarak geldiği Uşak'ta yaptığı konuşmada Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a hakaret ettiği gerekçesiyle dava açılmıştı. Uşak 3. Asliye Ceza Mahkemesinde görülen duruşmada İnce'ye 1 yıl 2 ay hapis cezası verildi. Ceza iyi hal indirimi uygulanarak 11 ay 20 güne düşürüldü. Bu ceza da 7 bin TL para cezasına çevrildi.

İnce'nin avukatı Eylem Dudu, kararı temyiz edeceklerini açıkladı.

(İHA)

Son dakika: Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten ceza

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Recep Tayyip Erdoğan, Memleket Partisi, Muharrem İnce, Hakaret, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten ceza - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: Muharrem İnce'ye Cumhurbaşkanı Erdoğan'a hakaretten ceza - Son Dakika
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