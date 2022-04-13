Son Dakika | Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davada sanığın yurt dışı yasağı kaldırıldı - Son Dakika
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Son Dakika | Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davada sanığın yurt dışı yasağı kaldırıldı

13.04.2022 00:58
Son Dakika | Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davada sanığın yurt dışı yasağı kaldırıldı

Bir son dakika haberine göre Kilis'te 2017 yılında mühendis Mehmet Akcan'ın sınır hattındaki mayın patlamasında hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın 7'ıncı duruşması görüldü.

Kilis'te 2017 yılında mühendis Mehmet Akcan'ın sınır hattındaki mayın patlamasında hayatını kaybetmesine ilişkin açılan davanın 7'ıncı duruşması görüldü. Tutuksuz yargılanan eski Kurmay Yarbay M.O.A.'nın yurt dışına çıkış yasağının kaldırılması talebi mahkeme heyeti tarafından kabul edildi.

Mühendis Mehmet Akcan (30), 23 Ağustos 2017'de Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar inşaatını kontrol ettiği esnada PKK/ YPG tarafından döşenen mayının patlaması sonucu hayatını kaybetmişti. Akcan'ın ölümüne ilişkin dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski Kurmay Yarbay M.O.A. hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme", M.Ş., H.O., A.Ü., M.S., M.G.İ., N.Y. ve S.K. isimli şahısların hakkında ise "taksirle ölüme neden olma" suçundan iddianame hazırlanmıştı.

Kilis 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde açılan davanın 7'inci duruşması bugün görüldü. Duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) aracılığıyla katılan tutuksuz sanık eski Kurmay Yarbay M.O.A., suçlamaları kabul etmeyerek yurt dışındaki eğitimi için hakkındaki yurt dışına çıkma yasağının kaldırılmasını talep etti. Mahkeme heyeti, sanık hakkında uygulanan yurt dışına çıkma yasağının kaldırılmasına karar vererek, duruşmayı 17 Mayıs'a erteledi.

Mühendis Mehmet Akcan, 23 Ağustos 2017'de Demirışık köyü Şimşek Hudut Karakolu sorumluluk alanındaki sınır hattında yapımı süren duvar çalışmalarını kontrol ederken aracıyla mayının üzerinden geçmesi sonucu hayatını kaybetmişti. FETÖ'den ihraç edilen dönemin 2. Hudut Tabur Komutanı eski Kurmay Yarbay M.O.A. hakkında "olası kastla bombalayarak adam öldürme" suçundan müebbet ve diğer sanıklar M.Ş, H.O, A.Ü, M.S, M.G.İ, N.Y. ve S.K. hakkında "taksirle ölüme neden olma" suçundan 2 yıldan 6 yıla kadar hapis cezası talebinde bulunulmuştu. - KİLİS

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Hudut Karakolu, Mahkeme, Mayın, Kilis, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Mühendis Akcan'ın ölümüne ilişkin davada sanığın yurt dışı yasağı kaldırıldı - Son Dakika


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