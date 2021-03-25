Son dakika haber | Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 12. yılında düzenlenen programla anıldı - Son Dakika

Son dakika haber | Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 12. yılında düzenlenen programla anıldı

25.03.2021 17:04

Son dakika politika haberine göre Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 12. yılında düzenlenen programla anıldı BBP Genel Başkanı Destici: "Milleti için, inandıkları için şehit oldu"ANKARA – Helikopter kazasında yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 12. yılında düzenlenen programla anıldı.

Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 12. yılında düzenlenen programla anıldı

BBP Genel Başkanı Destici:

"Milleti için, inandıkları için şehit oldu"

ANKARA – Helikopter kazasında yaşamını yitiren Büyük Birlik Partisi'nin merhum Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu, ölümünün 12. yılında düzenlenen programla anıldı.

12 yıl önce Kahramanmaraş'ın Göksun ilçesinde helikopter kazasında şüpheli bir şekilde yaşamını yitiren BBP'nin kurucusu ve ilk Genel Başkanı Muhsin Yazıcıoğlu adına anma programı düzenlendi. BBP tarafından düzenlenen programa BBP Genel Başkanı Mustafa Destici'nin yanı sıra AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş da katıldı. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda konuşan Destici, sözlerine 25 Mart 2009 tarihinde yaşanan helikopter kazasında hayatını kaybedenlere başsağlığı dileyerek başladı. Destici, "Onunla birlikte olduğumuz yol arkadaşlığı, dava arkadaşlığı, kader arkadaşlığı yaptığımız her dakikayı hayatımızın gurur sayfaları olarak andık ve anmaya devam edeceğiz. Tümünüzün benimle aynı duyguları paylaştığını biliyorum" dedi.

"Milleti için, inandıkları için şehit oldu"

Muhsin Yazıcıoğlu'nun yalnızca genel başkanları olmadığını ifade eden Destici, "O bizim varlığı, yokluğu, mutluluğu, hüznü, inançlarımızı, ideallerimizi paylaştığımız kader arkadaşımızdı. Gururla ifade etmek isterim ki tanıdığımız ilk günden beri Muhsin Yazıcıoğlu'nun yanındaydık" diye konuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu'nun en çok istediği şeylerden birinin 'birlik' olduğunu söyleyen Destici, o yüzden kurduğu partinin ismini Büyük Birlik Partisi yaptığını belirtti. Destici, Muhsin Yazıcıoğlu'nu Muhsin Yazıcıoğlu yapan şeyin en başta insani özellikler olduğunu kaydederek, "Onu tanıyan herkes söylediklerimizi doğrulayacaktır. Nezaketi, fedakarlığı, yaş, sosyal statü, ırk, bölge ayrımı gözetmeksizin insanlara gösterdiği derin samimi sevgisi, saygı ve tevazusuyla örnek bir insan, örnek bir Müslümandı. Yol arkadaşlığı yaptığımız sürece milletimiz için çalışmayı söylerdi. Kendisi de bir ömrü milleti için, inandıkları için yaşadı ve milleti için, inandıkları için de şehit oldu" diye konuştu.

AK Parti Grup Başkanvekili Numan Kurtulmuş ise Muhsin Yazıcıoğlu'nu sağlığında yakın dostu olarak bildiğini, aynı şekilde Muhsin Yazıcıoğlu'nun da kendisini o gözle gördüğünü anlattı. Helikopter kazasının olduğu gün yaşadıklarını anlatan Kurtulmuş, "Helikopterin düşme haberini aldıktan sonra bizim de seçim kampanyasında başka bir ilde programımız vardı. Programı keserek sabahın ilk saatlerinde önce Maraş'a, ardından da ilçeye geçerek helikopterin arandığı, daha doğrusu olduğu düşünülen alanda bir ilkokul vardı. O ilkokulu orada merkez tutmuşlardı. İnsanların orada çaresiz ama ümitli bekleyişlerine, o soğuk karda bekleyişlerine şahit olmuş birisiyim. O sebeple insanların hem bir çaresizlik içerisinde hem de büyük bir özlemle, umutla inşallah sağ salim bulunur diyerek dua ettiklerine yakınen şahit oldum. Maalesef 2 günü aşkın bir süre sonra kendisi bulundu. Allah rahmet eylesin" dedi.

"Mücadele ruhu, istikamet ve sağlam şahsiyet"

Muhsin Yazıcıoğlu'nun hayatının üç kelimeyle özetlenebileceğini söyleyen Kurtulmuş, "Mücadele ruhu, istikamet ve sağlam şahsiyet. Bu üçünün hepsi için arkadaşların, şahit olanların anlatacağı çok sayıda kıssası olabilir. Rahmetli Muhsin Bey'i bu üç kelimeyle özetleyebiliriz diye düşünüyorum" şeklinde konuştu.

Muhsin Yazıcıoğlu gibi örnek insanların yalnızca yıl dönümünde anılmaması gerektiğinin altını çizen Kurtulmuş, Yazıcıoğlu'nun Türk gençlerine anlatılması gerektiğini bildirdi.

Programa katılamayan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın yanı sıra Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti Cumhurbaşkanı Ersan Tatar, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu programa birer mesaj gönderdi.

Son dakika haber | Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 12. yılında düzenlenen programla anıldı
Son dakika haber | Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 12. yılında düzenlenen programla anıldı
Son dakika haber | Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 12. yılında düzenlenen programla anıldı
Son dakika haber | Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 12. yılında düzenlenen programla anıldı

Büyük Birlik Partisi, Muhsin Yazıcıoğlu, Kahramanmaraş, Helikopter, Politika, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Son dakika haber | Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 12. yılında düzenlenen programla anıldı - Son Dakika


Son Dakika

İstanbul'da ticari araçlar için cam filmi yasaklandı İstanbul'da ticari araçlar için cam filmi yasaklandı Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir Tüm gözlerin çevrildiği Bilim Kurulu toplantısı başladı! 30 bine dayanan vakalar kısıtlamaları geri getirebilir Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton Türkiye altın arama ve üretiminde yeni bir stratejiye geçiyor! Yıllık üretim hedefi 100 ton Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler Otel odasındaki çifte ölümün sırrı çözüldü! Uyuşturucudan ölmüşler Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı Bursa'da sokak ortasında sapık dehşeti yaşayan genç kızın ifadesi ortaya çıktı İkinci çocuklarını kucaklarına alan Eser - Berfu Yenenler'in büyük mutluluğu! İşte bebeğe verdikleri isim İkinci çocuklarını kucaklarına alan Eser - Berfu Yenenler'in büyük mutluluğu! İşte bebeğe verdikleri isim Defne Samyeli ile davalık olan Mustafa Sandal beraat etti Defne Samyeli ile davalık olan Mustafa Sandal beraat etti Engelli genci öldüresiye döven Engelli genci öldüresiye döven "Delikanlı Fırat", emniyete böyle getirildi
Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağı için bomba ihbarı yapıldı Son Dakika: Türk Hava Yolları'nın İstanbul'dan Almanya'ya sefer yapacak iki uçağı için bomba ihbarı yapıldı         
17:44
Film gibi olay! Eli silahlı isyancılardan milli takım otobüsüne operasyon Film gibi olay! Eli silahlı isyancılardan milli takım otobüsüne operasyon         
17:22
Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu Antalya'da üstsüz İstanbul Sözleşmesi protestosu         
16:46
Mutant virüs korkusuyla bunu yapmayın! Ünlü profesörden Mutant virüs korkusuyla bunu yapmayın! Ünlü profesörden "3 maske" uyarısı         
16:30
Mahkeme Pamukkale Turizm'in konkordato sürecini onayladı! Yarım asırlık firma yoluna devam edecek Mahkeme Pamukkale Turizm'in konkordato sürecini onayladı! Yarım asırlık firma yoluna devam edecek         
15:55
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çinli Bakanla selamlaşma biçimi görüşmeye damga vurdu Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Çinli Bakanla selamlaşma biçimi görüşmeye damga vurdu         
15:42
Fotoğraf sanatçısı Mehmet Yılmaz ölü halde bulundu Fotoğraf sanatçısı Mehmet Yılmaz ölü halde bulundu         
15:36
Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti Lazio'nun 19 yaşındaki futbolcusu Daniel Guerini trafik kazasında hayatını kaybetti         
14:47
Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar Ağbal'ın görevden alınması öncesi büyük vurgun! 7,20'den aldıkları 1,1 milyar doları 8'den sattılar         
14:11
Gözaltı dolgusu yaptıran kadın tanınmaz hale geldi Gözaltı dolgusu yaptıran kadın tanınmaz hale geldi         
13:36
Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi Polisin dakikalarca ikna etmeye çalıştığı genç, tetiği çekip yaşamına son verdi         
12:56
Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler Sosyal medyada infial yaratan videodaki dayak yiyen genç anlattı: Çıplak fotoğraflarımı gösterdiler         
12:53
Cinsel saldırıda bulunduğu turist için 'Gülümsüyordu, ilişkiye girmek istiyor sandım' diyen sapığa 9 yıl hapis Cinsel saldırıda bulunduğu turist için 'Gülümsüyordu, ilişkiye girmek istiyor sandım' diyen sapığa 9 yıl hapis         
12:22
Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı Hollanda polisinden öldürülen genç kız için skandal mesaj: Bir Türk daha azaldı         
12:19
İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir? İlk tweeti 2,9 milyon dolara satın alan Türk konuştu: Fiyatının gelecekte ne olacağını kim bilebilir?         
11:48
Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor Pazardan aldığı deniz ürünü sayesinde hayatı değişti! Yüzbinlerce lira değerindeki inciye talep yağıyor         
10:50
Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı Eşcinsel olduğunu iddia ettiği işitme engelli genci öldüresiye döven cani, sosyal medyayı ayağa kaldırdı         
10:12
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.03.2021 17:59:14. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika haber | Muhsin Yazıcıoğlu ölümünün 12. yılında düzenlenen programla anıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei