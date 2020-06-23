Son dakika... Muhtar, budanan ağaçtan başına dal düşmesiyle yaralandı - Son Dakika

Son dakika... Muhtar, budanan ağaçtan başına dal düşmesiyle yaralandı

Gelen son dakika haberine göre DÜZCE'de, belediye ekiplerince budanan ağaçtan düşen dal, Muhtar Hüseyin Mali'nin başına düştü.

DÜZCE'de, belediye ekiplerince budanan ağaçtan düşen dal, Muhtar Hüseyin Mali'nin başına düştü. Yaralanan Mali, tedaviye alındı. Olay, öğle saatlerinde, Çay Mahallesi Muhtarlığı önünde meydana geldi. Düzce Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, muhtarlık binası önündeki ıhlamur ağaçlarının uzayan dallarını budamaya başladı. Ancak budanan dallardan biri, muhtarlık binasına girmek isteyen Muhtar Hüseyin Mali'nin başına düştü. Kanlar içinde kalan Mali, gelen 112 Acil Sağlık ekibinin yaptığı ilk müdahalenin ardından Atatürk Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak, tedaviye alındı.



Haber Yayın Tarihi: Kaynak: DHA

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