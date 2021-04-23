Son dakika: Muhtardan sonra ağabeyi de hayatını kaybetti - Son Dakika

Van'ın Gevaş ilçesinde çıkan kavgada Dereağzı Mahallesi Muhtarı Sait Öner'in hayatını kaybetmesinin ardından, aynı olayda yaralanan ağabeyi Yusuf Öner de tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Yaklaşık bir hafta önce Gevaş ilçesine bağlı Dereağzı Mahallesi'nde akraba olan iki aile arasında kavga çıkmış, kolayda Mahalle Muhtarı Sait Öner, ağabeyi Yusuf Öner ve kardeşi Rahmi Öner yaralanmıştı. Ağır yaralı olan Muhtar Sait Öner tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirirken, ağabeyi Yusuf Öner ile kardeşi Rahmi Öner'in tedavileri ise Van Eğitim ve Araştırma Hastanesinde devam ediyordu. Dün akşam Yusuf Öner'in de tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği ifade edilirken, yaralı Rahmi Öner'in ise tedavisinin sürdüğü belirtildi. - VAN