Multinet Up, uluslararası arenada 2008'den bu yana müşteri deneyimi yarışmaları düzenleyen Awards International'ın Türkiye'de bu sene ilkini organize ettiği Turkey CX Awards'ta "En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi" kategorisinde gümüş ödülü, "Yılın Müşteri Deneyimi Lideri" kategorisinde ise altın ödülü almaya hak kazandı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 18 farklı kategoride onlarca projenin yarıştığı Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nin finalleri ve ödül töreni Türkiye'den ve dünyadan müşteri deneyimi liderlerinin katılımıyla düzenlendi.

Markaların müşteri odaklılık hedefiyle gerçekleştirdiği çalışmaların başarısının ödüllendirildiği etkinlikte Multinet Up Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yeşilyurt Yüngül "Yılın Müşteri Deneyimi Lideri" seçildi. Deneyim yönetimini insan, teknoloji ve süreç boyutlarıyla birlikte bütüncül bir yaklaşımla yürüten Multinet Up, "En İyi Müşteri Deneyimi Stratejisi" kategorisinde de gümüş ödülü almaya hak kazandı.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen Multinet Up Müşteri Deneyimi Genel Müdür Yardımcısı Özgür Yeşilyurt Yüngül, şunları kaydetti:

"Multinet Up'ta paydaşlarımızın hayatını kolaylaştırmaya yönelik geliştirdiğimiz çözümleri inovatif bir perspektifle ve en yeni teknolojiler aracılığı ile üretiyor, yeni nesil bir deneyim hedefliyoruz. 'Mükemmel çalışan deneyimi, mükemmel müşteri deneyiminin ön koşuludur' mottosundan hareketle, deneyimin teknoloji ve süreç boyutlarını insan boyutuyla birlikte ele alıyoruz.

Değişimin, ancak içten dışa doğru yükseldiği takdirde uzun soluklu ve etkili olacağının bilinciyle 2017 yılında organizasyon yapımızı yeniden şekillendirdik. İK, Proje ve Ürün Yönetimi, Müşteri Deneyimi ve Operasyonları, Süreç ve Kalite Yönetimi departmanlarımızı Müşteri Deneyimi CXO çatısı altında topladık. Kültürel dönüşümümüzü ise geleneksel liderlik anlayışından her açıdan farklı olan çevik liderlik modeliyle başardık."

Yüngül, yeniden yapılanma ve dönüşüm sürecinin ardından hem çalışanlara hem de müşterilere sundukları deneyimde dikkati çekici, ilerlemeler kaydettiklerini belirterek, sözlerini şu şekilde sürdürdü:

"Örneğin, birkaç ay önce yaptığımız anket sonuçlarına göre Multinet Up'ta çalışan memnuniyet oranımız yüzde 95. Benzer şekilde, müşterilerimizle iletişimde olduğumuz yazılı ve sözlü kanallardaki memnuniyet anket puanımız beşlik skor üzerinden 4,7 seviyesinde. Multinet Up'ın bu başarılarının Türkiye Müşteri Deneyimi Ödülleri'nin değerli jürisi tarafından tescillenmesi bizim için çok gurur verici. Paydaşlarımızla etkileşimde bulunduğumuz her anın aynı kusursuz deneyimi sunması hedefiyle çalışmaya devam edeceğiz çünkü biliyoruz ki söz konusu deneyimse tamam bitti diyeceğimiz bir varış noktası yok."