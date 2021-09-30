Üye Girişi
Son Dakika | MURAT ÖZDEMİR, BU KEZ GAZETECİ VE POLİSLERE SATAŞTI; YİNE GÖZALTINDA - Son Dakika

Son Dakika | MURAT ÖZDEMİR, BU KEZ GAZETECİ VE POLİSLERE SATAŞTI; YİNE GÖZALTINDA

30.09.2021 16:22
Son Dakika | MURAT ÖZDEMİR, BU KEZ GAZETECİ VE POLİSLERE SATAŞTI; YİNE GÖZALTINDA, System.String[]

Bir son dakika haberine göre BOLU'da, daha önce aracını kaldırım üzerine park ettikten sonra cebinden çıkardığı paralarla polise rüşvet teklif eden, televizyon kanalındaki yarışmadan diskalifiye edilmesiyle tanınan Murat Özdemir, yine aynı yere minibüsünü park edince polislerle tartıştı.

BOLU'da, daha önce aracını kaldırım üzerine park ettikten sonra cebinden çıkardığı paralarla polise rüşvet teklif eden, televizyon kanalındaki yarışmadan diskalifiye edilmesiyle tanınan Murat Özdemir, yine aynı yere minibüsünü park edince polislerle tartıştı. Gazeteci ve polislere sataşıp, sosyal medyadan yayın yapan Özdemir, gözaltına alındı.

Olay, öğle saatlerinde, PTT Caddesi'nde meydana geldi. Katıldığı televizyon kanalındaki yarışmadan diskalifiye edilen ve evinde beslediği papağana eziyet ettiği görüntülerle gündeme gelen Murat Özdemir, 31 Ağustos'ta, aracını kaldırım üzerine park etmesi nedeniyle ceza kesen polislere cebinden çıkardığı paralarla rüşvet teklif ederek de tepki çekmişti. Özdemir, aynı yere bu kez de kendisine ait minibüsü park ederek, yine olay çıkardı. Özdemir ile yanında bulunan ve ismi öğrenilemeyen kişi, görüntü çeken gazeteciler ile olay yerine gelen polis ekiplerine sataştı. Bu sırada cep telefonuyla sosyal medyadan da canlı yayın yapan Özdemir, polislere dönerek, "Bizim paramız çok, bırakın ceza kessinler" dedi.

Polisin uyarılarına rağmen canlı yayını sürdüren Murat Özdemir ile arkadaşı, gözaltına alındı.

Murat Özdemir hakkında, 1 ay önce de sosyal medyadan yaptığı canlı yayında jandarmaya hakaret ettiği ve aracını çekmek isteyen polislere para teklif ettiği gerekçesiyle adli işlem başlatılmıştı. Gözaltına alınan Özdemir, 'maske takmamak'tan idari, 'alkollü araç kullanmak'tan ve 'trafik güvenliğini tehlikeye sokmak'tan da hakkında işlem uygulanıp, serbest bırakılmıştı.

Son Dakika | MURAT ÖZDEMİR, BU KEZ GAZETECİ VE POLİSLERE SATAŞTI; YİNE GÖZALTINDA
Son Dakika | MURAT ÖZDEMİR, BU KEZ GAZETECİ VE POLİSLERE SATAŞTI; YİNE GÖZALTINDA
Son Dakika | MURAT ÖZDEMİR, BU KEZ GAZETECİ VE POLİSLERE SATAŞTI; YİNE GÖZALTINDA
Son Dakika | MURAT ÖZDEMİR, BU KEZ GAZETECİ VE POLİSLERE SATAŞTI; YİNE GÖZALTINDA

Murat Özdemir, Rüşvet, PTT, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | MURAT ÖZDEMİR, BU KEZ GAZETECİ VE POLİSLERE SATAŞTI; YİNE GÖZALTINDA - Son Dakika


YORUMLAR
500

Son Dakika

Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın 16:22 Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi Hıçkırık nöbetlerine giren 80 kilodan 65 kiloya düştü 16:17 Hıçkırık nöbetlerine giren 80 kilodan 65 kiloya düştü Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar 16:10 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar
Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı 15:54 Navigasyon ile ilerlerken merdivenlerden aşağı yuvarlanmıştı! Kazanın görüntüleri ortaya çıktı Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi 15:39 Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı 15:04 Yediemin otoparklarındaki araçlar, ihaleyle yarı fiyatına satışa çıktı
Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi 14:50 Eşi ve çocuklarını öldüren eski uzman çavuş: Oğlum ilaçlı ayranı içmek istemedi Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor 14:28 Erdoğan, Putin görüşmesinde bir ismi işaret etti: McGurk denilen adam beni ciddi manada rahatsız ediyor

Son Dakika Haberleri
16:22 Artvin'de bir liseyi ziyaret eden kaymakamın "Hoş geldiniz" diyerek elini uzatan öğretmeni sınıftan kovduğu iddia edildi
16:18 Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor
16:16 Hıçkırık nöbetlerine giren 80 kilodan 65 kiloya düştü
16:15 Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey
16:09 Son dakika gündem haberleri! Güncel son dakika olaylar
16:04 Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar
15:49 Ahmet Ağaoğlu'ndan yeni transfer Siopis'e ilginç şaka: Burnundan dolayı bizde yabancılık çekmez
15:45 Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor
15:38 Yaşlı adamı 7 bıçak darbesiyle öldüren gençten cinsel saldırı iddiası: Elimi özel bölgesine götürdü, 'Bu gece benim ol' dedi
15:16 Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı
İBB teklif etmekten, UKOME reddetmekten bıkmadı! Bin adet yeni taksi teklifi 9. kez reddedildi İBB teklif etmekten, UKOME reddetmekten bıkmadı! Bin adet yeni taksi teklifi 9. kez reddedildi         
16:23
Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor Fındığın içinde yüzen vatandaş görüntüler hakkında konuştu: Buradaki fındıklar fabrikaya gidiyor         
16:19
Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey Evini kapatarak otele yerleşen Nejat İşler: Bir sırt çantasına sığdı her şey         
16:15
Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar Sivas maçında hangi Beşiktaşlı futbolcular oynayabilecek? İşte detaylar         
16:05
Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor Sürpriz talip! Varlık Fonu, Türk Telekom'u almak istiyor         
15:46
Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı Mesut Özil'in 'Oynayacağım' mesajı kafaları karıştırdı         
15:16
Billur Kalkavan'ın Billur Kalkavan'ın "İlişkide partnerimden daha tehlikeliyim" sözlerine sevgilisinden yanıt geldi         
15:00
1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar 1 kuruşluk banka borcunu 21 yıl sonra bin 1 lira olarak geri istiyorlar         
14:43
Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar Çin'den salgınla mücadelede vahşi yöntem! Koronaya yakalanan hayvanları öldürmeye başladılar         
14:04
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan ABD'ye rest: Ya uçaklarımızı verecekler ya da parayı         
14:00
Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti Sürücü, fren yerine gaza bastı: 2 kişi hayatını kaybetti         
11:18
110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor 110 yaşındaki Dursun Ali dede uzun yaşama sırrını tereyağına bağlıyor         
11:05
Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi Survivor yarışmacıları İsmail Balaban ve İlayda Şeker el ele görüntülendi         
10:23
Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı Diplomalı öğretmen sandığı eşinin diplomasının sahte olduğunu öğrenen adam soluğu mahkemede aldı         
09:46
Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü Dünya bu esrarengiz adamı konuşuyor! 2118 yılına giderek çektiğini iddia ettiği fotoğraf görenleri ürküttü         
20:41
Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor Sakinleştirici verdiği karısını yüzlerce kişiyle cinsel ilişkiye zorladı, çocuklar kimden bilinmiyor         
19:48
Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar Citroen'in 6 bin euroluk yeni otomobili kullanmak için ehliyet şartı bile aramıyorlar         
15:31
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 30.09.2021 16:30:20. #1.11#
SON DAKİKA: Son Dakika | MURAT ÖZDEMİR, BU KEZ GAZETECİ VE POLİSLERE SATAŞTI; YİNE GÖZALTINDA - Son Dakika
ios android huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement