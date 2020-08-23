Son Dakika: Muratlı'da jandarmadan uyuşturucu operasyonu - Son Dakika

Tekirdağ'ın Muratlı ilçesinde jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda 4 kişi gözaltına alındı.

Olay, Muratlı'nın Kırkkepenekli Mahallesi'nde gölette meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, şüphe üzerine üst aramaları yapılan İ.D., B.T., B.Y. ve F.G.'nin üzerinde 28 adet fişek halinde toplam 30 gram cracks adlı uyuşturucu madde ele geçirildi. Uyuşturucu maddeye el konulurken, gözaltına alınan 4 şüpheli ifadeleri alınmak üzere Muratlı Jandarma Karakoluna götürüldü. Şüpheliler hakkında 'kullanmak için uyuşturucu veya uyarıcı madde satın almak, kabul etmek veya bulundurmak' suçundan adli işlem yapıldı. İfadeleri alınan şüpheliler, tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı. - TEKİRDAĞ