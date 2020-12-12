Son dakika: Muratpaşa Belediyesi'nden liselere spor salonu - Son Dakika

Son dakika: Muratpaşa Belediyesi'nden liselere spor salonu

12.12.2020 10:49
Son dakika: Muratpaşa Belediyesi'nden liselere spor salonu, System.String[]

Son dakika gelişmesine göre Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi'nde proje değişikliğinin ardından yeniden başlayan spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi'nde proje değişikliğinin ardından yeniden başlayan spor salonu inşaatında incelemelerde bulundu.

Muratpaşa Belediyesi, Yenigün Mahallesi'nde Dilşad Refizade İlköğretim Okulu, Güzeloba'da Güzeloba İlköğretim Okulu, Ermenek Mahallesi'nde Ermenek Ortaokulu, Memurevleri Mahallesi'nde Namık Kemal Ortaokulu ve Yüksekalan Mahallesi'nde 75'inci Yıl Cumhuriyet Anadolu Lisesi bahçelerine yaptırdığı spor salonlarına bir yenisini Metin Nuran Çakallıklı Anadolu Lisesi'nde ekliyor.

Kızıltoprak Mahallesi'nde, bin 95 öğrencisi bulunan Antalya'nın 30 yıllık eğitim kurumunda bu yılın ocak ayında başlayan ancak farklı fonksiyonlar eklenmesiyle değişen projesi ve pandemi süreci nedeniyle ara verilen spor salonu inşaatı, zemin betonunun dökülmesiyle yeniden başladı. Hafta içi, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri beton dökümü tamamlarken Başkan Uysal da çalışmaları yeninde inceledi. Başkan Uysal'a, incelemesi sırasında okul müdürü Bahri Toker eşlik etti.

"6. salon"

Başkan Uysal, yaptığı açıklamada, Antalya İl Milli Eğitim Müdürlüğü'yle imzaladıkları protokol çerçevesinde Muratpaşa'da 5 salon inşaatını tamamladıklarını söyledi. Metin Nuran Çakallıklı'nın 6'ncı salon olacağını belirten Başkan Uysal, "Okul bahçelerine yaptığımız salonlar ve diğer yatırımlarımızla 8 yeni spor tesisini Muratpaşa'mıza kazandırdık" dedi. Bir şehirde gelişmiş spor yapma imkanlarının asfalt, kaldırım, fiziki mekanlar ve kültür hizmetleri gibi şehrin standartları arasında yer aldığını dile getiren Başkan Uysal, şunları söyledi: "Muratpaşa'mızda bu konuda büyük ilerleme kaydettik. Mahallelerimizde hem çocuklarımız hem insanlarımız spor yapabiliyor. Spor yapmak isteyenlerin sayısı günden güne artıyor. Sağlıklı yaşama duyulan özlem günden güne artıyor. Bu da yerel yönetimlere belli yükümlülükler yüklüyor. Biz de müteahhitlik hizmetlerine başvurmadan, kendi olanaklarımız, kendi işçimiz ve kendi ustamızla bu hizmetleri sürdürüyoruz. Pandemi şartlarında da bu hizmetlerini bir şekilde sürmesi lazım. Biz de elimizden geleni yapıyoruz. İnşallah, önümüzdeki yıl hizmete girer ve Muratpaşa'mızda zincire bir büyük halka daha eklemiş oluruz." - ANTALYA

Son dakika: Muratpaşa Belediyesi'nden liselere spor salonu
Son dakika: Muratpaşa Belediyesi'nden liselere spor salonu
Son dakika: Muratpaşa Belediyesi'nden liselere spor salonu
Son dakika: Muratpaşa Belediyesi'nden liselere spor salonu

Milli Eğitim Müdürlüğü, Anadolu Lisesi, Ümit Uysal, Muratpaşa, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika: Muratpaşa Belediyesi'nden liselere spor salonu - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

Oyuncu Şükran Ovalı, eşi Caner Erkin ile yatak pozunu paylaştı Cumhurbaşkanı Erdoğan devreye girdi, acılı baba Ukrayna'ya kaçırılan küçük kızına kavuştu Bahçeli'nin sözleri sonrası MHP ve HDP sosyal medya üzerinden atıştı Almanya'dan geldi, 5 milyon liralık ultra lüks otomobiliyle İstanbul'da yolda kaldı Akıllı telefonu olmayınca, çareyi HES kodunu plaka yapıp boynuna asmakta buldu Survivor Cup yarışmasına gitmeye hazırlanan Turabi Çamkıran, koronavirüse yakalandı Ailesinin evden kovduğu genç, kaldığı barakada çıkan yangında feci şekilde can verdi İbrahim Tatlıses'in 43 yaş küçük sevgilisinin kendisinden ayrılmasının nedeni ortaya çıktı
AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı AK Partili belediye başkanı, karşı çıktığı metro projesini Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın desteklediğini öğrenince geri adım attı         
10:35
ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı ABD, Türkiye'ye uygulanacak yaptırımların kaldırılması için şartlarını sıraladı         
10:22
Zararı tamı tamına 80 bin lira! Tabelasını kesenleri bulana 10 bin lira ödül verecek Zararı tamı tamına 80 bin lira! Tabelasını kesenleri bulana 10 bin lira ödül verecek         
09:43
Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar Ne zaman başlayacak, günde kaç doz ve nerelerde yapılacak? Türkiye'nin aşı planından tüm detaylar         
09:34
Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalanan şahıs gazeteciyi tehdit etti: Anam avradım olsun göreceğim seni Cezaevinden izinli çıkıp, kısıtlamada yakalanan şahıs gazeteciyi tehdit etti: Anam avradım olsun göreceğim seni         
08:57
Kilogram fiyatı pirzolayla yarışıyor! Kestanenin tanesi tezgahlarda 1 TL'yi geçti Kilogram fiyatı pirzolayla yarışıyor! Kestanenin tanesi tezgahlarda 1 TL'yi geçti         
07:55
Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu Tuvalet ihtiyacı için uzaklaşıp kayıplara karışan genç evinde bulundu         
02:45
60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş 60 yaşındaki adamın başını taşla ezerek öldüren kağıt toplayıcısı genç, taciz edildiği için cinayeti işlemiş         
23:04
Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti Evinde kanlar içinde bulundu! Ünlü doktor Tuğrul Abacıoğlu, intihar etti         
21:30
Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı? Bu iddia çok konuşulacak! Hadise ve Kaan Yıldırım, Reynmen yüzünden mi ayrıldı?         
21:14
Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği koronavirüs aşısını yaptıran 4 gönüllüde yüz felci görüldü         
17:12
Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı Zihinsel engelli kız çocuğuna markette cinsel istismar! Sapığın görüntüleri sosyal medyada infial yarattı         
15:30
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Bakü'de okuduğu şiir, İran Dışişleri Bakanı Zarif'i rahatsız etti         
13:53
Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi Avustralya'da uygulanan korona aşısında korkutan sonuç: Deneklerde HIV antikoru tespit edildi         
12:58
Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Son Dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan "14 günlük kısıtlama gelir mi?" sorusuna yanıt: Şu an için öyle bir şey yok         
12:08
Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş Aldatıldığını cinsel içerikli mesajları görünce öğrenip katil olan kocanın ifadesi ortaya çıktı: Eşim beni 'gereksiz' diye kaydetmiş         
11:50
İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti İzmirli girişimci teması azaltmak için geliştirdiği 'korona kancası'nı 7 ülkeye ihraç etti         
11:43
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 12.12.2020 10:59:06. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika: Muratpaşa Belediyesi'nden liselere spor salonu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei