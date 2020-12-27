Son dakika! Muratpaşa'da park ve bahçelerin mobilyalarında düzenleme - Son Dakika

Muratpaşa ilçesinde park ve bahçelerdeki mobilyalar, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerine göre düzenleniyor.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Muratpaşa Belediye Başkanı Ümit Uysal, kent mobilyalarını üreterek belediye bütçesine katkı sağlayan Park ve Bahçeler Müdürlüğünün Ermenek Mahallesi'ndeki atölyelerini ziyaret etti.

Ustalardan üretim hakkında bilgi alan Uysal, Kovid-19 nedeniyle parklarda birçok kişinin yan yana oturduğu bank ve oturma gruplarının dönüşümüyle ilgili çalışmaları yoğunlaştırdıklarını aktardı.

Uysal, bankları araları en az bir metre ve iki oturma alanı olacak şekilde düzenlediklerini ifade etti.