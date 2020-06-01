Son Dakika | Mürvet Nine'nin bahçesindeki otları Vefa ekibi biçti - Son Dakika

Son Dakika | Mürvet Nine'nin bahçesindeki otları Vefa ekibi biçti

Son dakika haberine göre VAN'ın Erciş ilçesinde yalnız yaşayan Mürvet Şener'in (80) bahçesindeki otlar, Vefa Sosyal Destek ekibi tarafından biçildi.

Son Dakika | Mürvet Nine'nin bahçesindeki otları Vefa ekibi biçti, System.String[]

VAN'ın Erciş ilçesinde yalnız yaşayan Mürvet Şener'in (80) bahçesindeki otlar, Vefa Sosyal Destek ekibi tarafından biçildi.

Erciş ilçesinin Yukarı Çınarlı Mahallesi'nde oturan bir oğlu başka şehirde yaşayan bir oğlu da cezaevinde olan Mürvet Şener, bahçesindeki otlar nedeniyle gezemeyince Vefa Sosyal Destek Grubu'ndan yardım istedi. Mahalleye gelen ekipler, kısa sürede bahçeyi otlardan temizledi. 65 yaş üstü için uygulanan kısıtlama nedeniyle dışarı çıkması yasak olan Mürvet Nine, isteğini geri çevirmeyen ekiplere teşekkür etti.


Vefa Sosyal Destek Grubu, Erciş, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 01.06.2020 02:40 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son Dakika | Mürvet Nine'nin bahçesindeki otları Vefa ekibi biçti - Son Dakika

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