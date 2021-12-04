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Son dakika haberi | Muş'ta "Eren Kış-11" operasyonu - Son Dakika

Son dakika haberi | Muş'ta "Eren Kış-11" operasyonu

04.12.2021 18:05
Son dakika haberi | Muş'ta "Eren Kış-11" operasyonu

Bir son dakika haberine göre İçişleri Bakanlığı tarafından Muş ve Diyarbakır bölgelerinde barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Eren Kış-11 (Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı.

İçişleri Bakanlığı tarafından Muş ve Diyarbakır bölgelerinde barındığı değerlendirilen teröristlerin etkisiz hale getirilmesi amacıyla "Eren Kış-11 (Şenyayla) Şehit Jandarma Üsteğmen İsmail Moray Operasyonu" başlatıldı.

Operasyonda Tunceli Jandarma Bölge Komutanlığının sevk ve idaresinde, Diyarbakır İl Jandarma Komutanlığı ve Muş İl Jandarma Komutanlığınca müştereken; jandarma komando, Jandarma Özel Harekat (JÖH) ve güvenlik korucu timlerinden oluşan bin 300 personel, 84 operasyonel tim görev alıyor.

(Uğur Ulu/İHA)

Son dakika haberi | Muş'ta Eren Kış-11 operasyonu
Son dakika haberi | Muş'ta Eren Kış-11 operasyonu
Son dakika haberi | Muş'ta Eren Kış-11 operasyonu
Son dakika haberi | Muş'ta Eren Kış-11 operasyonu
Son dakika haberi | Muş'ta Eren Kış-11 operasyonu

İçişleri Bakanlığı, Diyarbakır, Jandarma, Muş, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Muş'ta 'Eren Kış-11' operasyonu - Son Dakika


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