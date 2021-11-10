Son dakika haberleri... Muş'ta evlat nöbeti tutan ailelerin sayısı 17'ye yükseldi - Son Dakika

Muş'ta çocuklarının terör örgütü PKK tarafından dağa götürülmesinden HDP'yi sorumlu tutan ailelerin sayısı 17'ye yükseldi.

HDP İl Başkanlığı önünde evlat nöbeti tutan ailelerin kararlı bekleyişi sürüyor. Öğle saatlerinde parti binası önüne eylem için gelen anneler, 30. haftada oturma eylemine devam etti. Parti önünde toplanan aileler, "Yavrumu verin bana", "Anneler direniyor", "Artık yeter, bırakın evlatlarımızı" ve "Artık yeter, yakamızdan düşün" yazılı dövizler açarak HDP ve PKK aleyhinde slogan attı.

"Aile sayısı 17'e yükseldi"

Eyleme katılan Teker, Özcan, Yenilmez, Aktar, Kılıç, Arul, Baykara, Uçkun, Sönmez Yıldız, Koçhan, Aslan, Gören, Esener ve Kırmızıyıldız ailelerine bir destek de Güvenç ile Seyhan ailelerinden geldi.

Eyleme yeni katılan Şerife Güvenç, çocuğu Mehmet Şah Güvenç için eyleme katıldığını söyledi.

Oğlundan 22 yıldır haber alamadığını ifade eden Güvenç, "Oğlum kaybolduğunda nişanlıydı. Oğlumdan hiç haber alamadık. Çocuğumu istiyorum. Oğlum İstanbul'da fırında çalışırken birden kayboldu" dedi.

Ahmet Seyhan da kaybolan oğlu Mehmet Ali Seyhan için ilk defa eyleme katıldığını ifade ederek, "Oğlum İstanbul'da kayboldu. 30 yıldır kayıp olan oğlum sağ mı, ölmüş mü? Şimdiye kadar hiç haber alamadık. 1991 yılında oğlum gitti. Ben Arabistan'daydım. Geldiğinde oğlumun kaybolduğunu söylediler. Hiçbir haber alamadım" diye konuştu.

Anne Naciye Sönmez Yıldız da,15 yaşında olan oğlunun Bitlis'in Tatvan ilçesinde okul okuduğu sırada kaçırıldığını belirterek, "Oğlum daha 15 yaşındaydı. Burada herkes evladını istiyor. Oğlum orası sizin yolunuz değil. Herkes gelsin. Hiç bir şeyden korkmayın. Devletimiz güçlüdür. Orası sizin yeriniz değil. Muş'ta sizi bekliyoruz" ifadelerini kullandı. - MUŞ