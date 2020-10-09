Muş'ta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezindeki gönüllü gençler, 12 Ekim'de başlayacak yüz yüze eğitim öncesi okulların duvarlarına ve zeminlerine yeni tip koronavirüs (Kovid-19) önlemlerini içeren çizimler yaptı.

Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü Gençlik Merkezi gönüllülerinden İrfan Batır, AA muhabirine yaptığı açıklamada, okullardaki sınıf, lavabo ve öğrencilerin yoğun olarak kullandığı alanlara "maskeni tak", "fiziksel mesafeni koru" ve "sağlığınız için bu alana oturmayın" ifadelerini içeren çizimler yaptıklarını söyledi.

İlçedeki beş okulda çalışma yaptıklarını anlatan Batır, "Okullarımızda sosyal mesafe ve çeşitli uyarı yazıları bıraktık. Duvarlara çeşitli imgeler yaptık. Amacımız öğrencilerde farkındalık oluşturmak. Öğrencilerimizin salgınla mücadeleye dikkat etmesini istiyoruz." dedi.