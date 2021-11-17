Muş'un Malazgirt ilçesinde PKK'lı teröristlere ait silah ve mühimmat ele geçirildi.
Valilikten yapılan açıklamaya göre, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucu, ilçeye bağlı Yolgözler köyü kırsalına operasyon düzenlendi.
"Eren-4 Şehit Jandarma Üsteğmen Suat İshakoğlu" adı verilen operasyonda, menfeze gizlenmiş, terör örgütü PKK mensuplarına ait olduğu tespit edilen G3 piyade tüfeği, 8 G3 piyade tüfeği şarjörü ve 29 fişek ele geçirildi.
Kaynak: AA
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