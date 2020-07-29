Son Dakika: Muş'ta usta ellerde şekillenen tatlılar bayram sofralarını süsleyecek - Son Dakika

Muş'ta yaklaşan Kurban Bayramı öncesi usta ellerde şekillenen onlarca farklı tatlı çeşidi, bayram sofralarını süslemek için tezgahlardaki yerini aldı.

Türkiye genelinde yaklaşık 30 yıldır tatlıcılık yapan Batman ailesi, Muş'ta da vatandaşların bayram öncesi tatlı siparişlerini karşılamaya çalışıyor. Kurban Bayramı öncesi aldıkları siparişleri yetiştirmeye çalışan maharetli ustalar, ürettikleri birbirinden güzel ve lezzetli tatlılarla iştah kabartıyor. Bayram için günde ortalama 100 ile 150 tepsi arasında kadayıf, burma ve katmer siparişi alan ustalar, tatlıları yetiştirmek için yoğun çalışıyor.

15 yıldır tatlıcı ustası olarak çalıştığını anlatan Hilmi Çelik, künefe, katmer çeşitleri yaptığını söyledi.

Bayram arifesi nedeniyle yoğunluk yaşadıklarını ifade eden Çelik, "Evlere özel siparişler yapıyoruz. 35 çeşit kadayıf yapıyoruz, 50 çeşit künefe yapıyoruz, 6-7 çeşit katmerimiz var. Tatlılarımız bizim usta ellerimizde şekillenip bayram sofralarını süslüyor" dedi.

Bayram arifesi olduğu için şu anda çok yoğun olduklarını belirten ustalardan Şaban Karataş da, "Günlük 100-150 tepsi tatlı siparişlerimiz var. Burada hijyenik çalışıyoruz. Burada burma, kaymaklı, kadayıf, peynirli tatlı çeşitleri üretiyoruz. 7-8 çeşit katmerimiz var." diye konuştu.

"30 yılı aşkın bir süredir bu işle uğraşıyoruz"

30 yılı aşkın bir süredir tatlıcılık mesleğiyle uğraştıklarını hatırlatan işletme sahibi Gökhan Batman'da "Biz ailenin 2. 3. kuşağıyız. Muş Şubemizde bir yıldır hizmet vermekteyiz. Burada 50'ye yakın künefe çeşidimiz, 7-8 katmer çeşidimiz bulunuyor. Pandemi ve hijyen kuralları kapsamında bakanlığımızın gönderdiği talimatlara dikkat ediyoruz. Malzememizin üretimini kendimiz yapıyoruz. Gaziantep, Şanlıurfa bölgesinde kendi bahçelerimizde fıstık yetiştiriyoruz. Büyüklerimizin bize devrettiği bu bayrağı onları utandırmadan, onlara layık olabilecek şekilde taşımaya çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.

"Pandemi nedeniyle evlere yoğun sipariş alıyoruz"

Pandemi sürecinden dolayı vatandaşların tepsi ürünlere yoğun talep gösterdiğini anlatan Batman, "Günlük 100-150 civarında bir tepsi ürünümüz oluyor. Bayram için özel siparişler alıyoruz. Müşterilerimiz evde daha hijyenik ortamda kalmayı tercih ediyorlar. Bizde onlara hijyenik bir şekilde tatlılarını ulaştırmayı amaçlıyoruz." şeklinde konuştu. - MUŞ