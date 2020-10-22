Son dakika haberi: Musa Aydın: "Koca Yusuf'un cenazesini Türkiye'ye getireceğiz" - Son Dakika

Son dakika haberi: Musa Aydın: "Koca Yusuf'un cenazesini Türkiye'ye getireceğiz"

22.10.2020 11:42
Son dakika haberi: Musa Aydın:

Son dakika spor haberi... Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye'nin efsane olmuş güreşçisi Koca Yusuf'un Portekiz'in Azor Adalarında bir kilisenin bahçesinde gömülü olduğu iddia edilen cenazesini Türkiye'ye getirmek için komisyon kurduklarını söyledi.

Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, Türkiye'nin efsane olmuş güreşçisi Koca Yusuf'un Portekiz'in Azor Adalarında bir kilisenin bahçesinde gömülü olduğu iddia edilen cenazesini Türkiye'ye getirmek için komisyon kurduklarını söyledi.

Memleketi Bursa'nın İznik ilçesinde bulunan Türkiye Güreş Federasyonu Başkanı Musa Aydın, önemli açıklamalarda bulundu. Aydın, geçtiğimiz günlerde gündeme gelen efsane güreşçi gerçek adıyla Yusuf İsmail, ring adıyla Korkunç Türk (The Terrible Turk), Kırkpınar başpehlivanı Koca Yusuf'un cenazesinin Portekiz'de bir kilise bahçesinde olduğu iddiasına yönelik açıklama yaptı.

Aydın, "Koca Yusuf'un mezarının Azor Adalarında bir kilise bahçesinde olduğu gündeme geldi. Bu anlamda biz hemen bir komisyon kurduk ve pazartesi günü toplantımızı yapacağız. Eğer yapacağımız araştırmalar neticesinde gerçekten Koca Yusuf'un mezarı oradaysa, doğruysa onun cenazesini ülkemize getireceğiz" dedi.

"Kendimize ait bir yerde olacağız"

Aydın, "Güreş Federasyonu Türk sporunun lokomotif branşıdır. Olimpiyatlarda kazandığımız 91 madalyanın 63'ünü güreşte kazandık. Ancak bu zamana kadar güreş federasyonumuzun bir yeri yoktu. Ankara'daki genel merkezimiz kirada. Geçen hafta Gençlik ve Spor Bakanımız Muharrem Kasapoğlu serbest milli takımımızı ziyaret etti. Orda güreşe yeni bir tesisi kazandıracaklarının müjdesini verdi. Bu 100 yıllık bir projeydi. Bu zamana kadar olması gereken bir tesisti. Gecikmeli de olsa böyle bir tesise kavuşmanın çok büyük mutluluğunu yaşıyoruz. Bakanımıza teşekkürlerimizi sunuyoruz" diye konuştu.

"Hedefimiz çok büyük"

Milli Takım kamplarının devam ettiğini ifade eden Başkan Aydın, "Grekoromen Milli Takımımız Sarıyer'de. Kadın Milli Takımımız Edirne'de. Serbest Milli Takımımız da Ankara Elmadağ'da kampta. Dünya Şampiyonası'na hazırlıkları devam ediyor. 2021 Tokyo Olimpiyatları'nda hedefimiz büyüktür" açıklamasını yaptı. - BURSA

Son dakika haberi: Musa Aydın: Koca Yusuf'un cenazesini Türkiye'ye getireceğiz
Son dakika haberi: Musa Aydın: Koca Yusuf'un cenazesini Türkiye'ye getireceğiz
Son dakika haberi: Musa Aydın: Koca Yusuf'un cenazesini Türkiye'ye getireceğiz
Son dakika haberi: Musa Aydın: Koca Yusuf'un cenazesini Türkiye'ye getireceğiz

Musa Aydın, Koca Yusuf, Türkiye, Aydın, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi: Musa Aydın: 'Koca Yusuf'un cenazesini Türkiye'ye getireceğiz' - Son Dakika

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