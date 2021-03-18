Son dakika! MÜSİAD, Güney Afrikalı iş insanlarına Türkiye'deki yatırım fırsatlarını anlattı - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği Güney Afrika Şubesi (MÜSİAD Güney Afrika), Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi iş birliğinde düzenlenen çevrim içi panelde, Güney Afrika iş insanlarına sektörel bazda Türkiye'deki yatırım fırsatları tanıtıldı.

MÜSİAD Güney Afrika Şube Başkanı Abubekir Salim'in moderatörlüğündeki "Türkiye'de Sektörel Yatırım" isimli panele, Türkiye'nin Pretorya Büyükelçisi Elif Çomoğlu Ülgen, Türkiye'nin Pretorya Ticaret Müşaviri Işıl Karakurt, Cumhurbaşkanlığı Yatırım Ofisi Proje Uzmanlarından Mert Avcı, Halit Duran ve Başak Avcı konuşmacı olarak katıldı.

Büyükelçi Ülgen panelin açılışında yaptığı konuşmada, Türk iş dünyasının önde gelen kurumlarından MÜSİAD'ın Türkiye Güney Afrika ticari ilişkilerinde oldukça önemli role sahip olduğunu belirtti, MÜSİAD'ın Johannesburg'da ofis kurmuş olmasından duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Türkiye'nin gerek Güney Afrika'da, gerekse Sahra Altı ülkelerinden artan etkinliğine dikkati çeken Ülgen, "Afrikalı dostlarımızın da Türkiye'nin kıtada ne yapmak istediğini anladıklarını görmek mutluluk verici. Afrika şimdiden Türkiye'ye büyük merak duyuyor." ifadesini kullandı.

Ülgen, kısa süre önce Güney Afrika'nın en çok satan iş dünyası dergisi " The African Business"in Türkiye'nin Afrika'daki gelişen ekonomik faaliyetlerini kapağına taşıdığını hatırlatarak, "Gerçekten de Türkiye, olumlu bir şekilde Güney Afrika iş dünyasına girmeye çalışıyor." dedi.

İki ülke arasında gelecekte olumlu iş ilişkilerinin ortaya çıkacağını belirten Ülgen, şunları kaydetti:

"Türkiye de Güney Afrika da G-20 üyesi ve kendi bölgelerinde lider ülke konumunda. Her iki ülke de aynı ekonomik sepette değerlendiriliyor. Fakat bu bizim rakip olduğumuz anlamına gelmiyor. Aksine Türkiye ve Güney Afrika'nın birbirini tamamlayabileceği birçok fırsat görüyoruz.

Karakurt da konuşmasında, Türkiye ile Güney Afrika'nın birçok ortak noktaya sahip olduğuna değinerek, Türk ve Güney Afrikalı yatırımcıların pek çok açıdan birbirlerini tamamlayabileceğine dikkati çekti.

Türkiye'nin gerek geniş yerli pazarı, gerekse eğitimli ve kalifiye işgücü ile kendi bölgesinde güçlü bir üretim merkezi olduğunun altını çizen Karakurt, "Türkiye daha fazla yatırım için her zaman iyi bir destinasyondur." dedi.

Karakurt, Türkiye'nin halihazırda çok güçlü olduğu geleneksel imalat sektörlerinin yanı sıra, katma değeri yüksek ve yüksek teknolojili endüstrilerinin gelişmesi için araştırmalar yapmakta olup yatırımcılara teşvikler sunduğunu dile getirerek, "Türkiye ile Güney Afrika arasındaki yatırımlar arttıkça, endüstrilerimiz arasındaki etkileşim de artacaktır." ifadesini kullandı.

Gayrimenkul ve turizm sektörleri

Avcı da Türkiye'nin gayrimenkul ve turizm sektörlerine yatırım fırsatlarını tanıttı.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına rağmen 2020'de Türkiye'de konut satışlarının yüzde 11'in üstünde artış kaydettiğini belirten Avcı, geçen yıl yabancılara 40 bin konut satışı yapıldığını ifade etti ve gayrimenkul sektöründeki fırsatları değerlendi.

Avcı, Türkiye'nin aynı zamanda dünyanın en önde gelen turizm destinasyonlarından biri olduğunu hatırlatarak, ülkenin turizm gelirlerinin gelecek yıllarda katlanarak artacağını, dolayısıyla turizmin yatırımcılar için önemli fırsatlar sunduğuna dikkati çekti.

Gıda ve tarım sektörleri

Duran konuşmasında, Güney Afrikalı iş insanlarını Türkiye'deki gıda ve tarım sektörlerindeki yatırım fırsatları konusunda bilgilendirdi.

Birçok tarım ürününde dünyanın en büyük üreticilerinden biri olan Türkiye'nin tohumundan üretimine, işlenmesinden lojistiğine oldukça güçlü bir tarımsal sanayiye sahip olduğunu dile getiren Duran, bu alanda Türkiye'nin 82 milyar dolarlık bir iç pazara ve 18 milyar doların üstünde tarımsal ihracata sahip olduğunu belirtti.

Duran ayrıca, Türkiye'nin Gümrük Birliği ve serbest ticaret anlaşmaları sayesinde 987 milyon tüketiciye doğrudan ulaşma imkanına sahip olduğunu vurguladı.

Otomotiv sektörü

Avcı da Türkiye'de otomotiv sektöründeki yatırım fırsatlarına değinerek, başta Ford, Hyundai ve Toyota olmak üzere birçok büyük otomotiv firmasının Türkiye'de üretim yatırımı bulunduğunu aktardı.

Otomotiv üretimini her geçen yıl arttıran Türkiye'nin 2020'de 25 milyar doların üstünde ihracat yaptığını hatırlatan Avcı, Türkiye'nin elektrikli araç üretiminde gerçekleştirdiği hamlelere de dikkati çekti.

Avcı, Türk otomotiv sektörünün oldukça kalifiye ve rekabetçi bir iş gücüne sahip olduğunu kaydederek, Türkiye'nin otomotiv yatırımcılarına vergi indirimi, arazi, faiz oranı desteği de dahil olmak üzere pek çok alanda yaptığı teşvikleri anlattı.