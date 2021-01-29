Son dakika! MÜSİAD SAMEKS ocakta 55,8 puana yükseldi

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Satınalma Müdürleri Bileşik Endeksi (SAMEKS), ocakta önceki aya göre 2,9 puan artarak 55,8 değerine yükseldi.

MÜSİAD tarafından hazırlanan SAMEKS'in Ocak 2021 sonuçları açıklandı.

Buna göre, mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, ocakta önceki aya göre 2,9 puan artarak 55,8 değerinde gerçekleşti.

Artışta, hizmet sektörü endeksinin önceki aya göre 3,7 puan artarak 55,3 seviyesine yükselmesi etkili olurken, sanayi sektörü endeksi ise 2,2 puan azalarak 53,8 seviyesine geriledi ve bileşik endeksteki artışı sınırlandırdı.

Hizmet sektörü endeksinde gözlenen artışta girdi alımlarındaki güçlü seyrin iş hacmine olumlu yansıması etkili olurken, sanayide ise yeni siparişlerin artış hızının sert bir şekilde düşmesi sektör genelindeki artışı yavaşlattı.

Böylece ocakta önceki aya göre 2,9 puan artarak 55,8 seviyesine yükselen mevsim ve takvim etkisinden arındırılmış SAMEKS Bileşik Endeksi, 50 referans değerinin üzerinde yer aldı ve reel sektördeki canlılığa işaret etti.

Hizmet sektörü üst üste üçüncü ayında da artış kaydetti

Aralıkta 52,8 puana yükselerek Türkiye ekonomisine yönelik pozitif sinyaller veren bileşik endeks, 2021'in ilk ayında da artış eğilimini sürdürdü ve 55,8 seviyesine yükseldi.

TCMB tarafından açıklanan İmalat Sanayi Kapasite Kullanım Oranı'nın 0,2 puan azalarak yüzde 75,4'e gerilemesi, sanayi sektöründeki ivme kaybını teyit etti.

Üst üste üçüncü ayında referans değerin üzerinde yer alan Hizmet Sektörü SAMEKS Endeksi ve sektörde 5 ay aradan sonra artış kaydeden iş hacmi ise ocakta reel sektöre ilişkin en olumlu gelişme olarak dikkati çekti.