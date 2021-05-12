Son dakika! MÜSİAD Trabzon Şube Başkanı Kaan, İsrail polisinin Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı - Son Dakika

Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Trabzon Şube Başkanı Ali Kaan, İsrail polisinin, işgal altındaki Doğu Kudüs'ün Eski Şehir bölgesindeki Mescid-i Aksa'da cemaate saldırmasını kınadı.

Kaan, yaptığı yazılı açıklamada, İsrail'in işgal güçleri ve fanatik Yahudiler, Mescid-i Aksa'yı işgal ederek sadece Filistinlilerin ibadet ve yaşam haklarını ellerinden almakla kalmayıp, her üç semavi dinin ortak noktası olan Kudüs'te adeta devlet tarafından izlenen bir terörü, dünyanın gözleri önünde sergilediğini belirtti.

Mescid-i Aksa'yı koruma adına dökülen her kanın, tüm İslam aleminin üzerinde vebal olduğunu vurgulayan Kaan, "Mübarek Ramazan ayında ve Ramazan Bayramına günler kala uygulanan bu kasıtlı kışkırtma ve şiddetin seyircisi olmak, her Müslümanı ve insanı bu zulmün bir parçası da yapar. Müslümana bu aşamada düşen görev, Kur'an-ı Kerim'in emri üzerine bu zulme karşı koymak ve bununla mücadele etmektir." ifadelerine yer verdi.

Kaan, Türkiye Cumhuriyeti Devletinin, en üst düzeyde yaptığı temaslarla kendi olgunluğuna yakışan cihette, bu menfur hadiselerin sona erdirilmesi adına diplomatik ve siyasi adımlarını ciddiyetle atmaya devam ettiğini ifade ederek, şunları kaydetti:

"Bizler iş dünyası olarak bu durum karşısında haklı tepkimizi, yine bize yakışır şekilde iktisadi olarak elbette göstermeliyiz. Biz, Türkiye ve dünyada 225 noktada aktif bir sermaye platformu ve aynı zamanda milletinin, ümmetinin yanında her daim destekçi olmuş, bu şiar ile kendi müstakil değerlerini her daim muhafaza etmiş bir sivil toplum kuruluşu olarak Mescid-i Aksa'ya ve onun temsil ettiği dini değerlere yönelik bu saldırıları kınıyoruz. Başta tüm İslam dünyasını, insanı önceleyen dünyadaki tüm sivil toplum kuruluşlarını, insan hakları savunucularını ve bu hakları destekleyen devletleri, Mescid-i Aksa'ya yönelik bu saldırılara sessiz kalmayıp gereken tüm adımları atmaya davet ediyoruz."