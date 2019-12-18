Son Dakika | Muslera Gökhan Çıra'ya yumruk attı iddiası! Ceza gelecek mi? - Son Dakika
Son Dakika Spor Son Dakika | Muslera Gökhan Çıra'ya yumruk attı iddiası! Ceza gelecek mi? - Son Dakika Spor

Son Dakika | Muslera Gökhan Çıra'ya yumruk attı iddiası! Ceza gelecek mi?

6 saat önce

Tuzlaspor - Galatasaray maçının hemen ardından iki takım oyuncuları soyunma odasına girerken tartışma çıktı.

Son Dakika | Muslera Gökhan Çıra'ya yumruk attı iddiası! Ceza gelecek mi?, System.String[]

Tuzlaspor - Galatasaray maçının hemen ardından iki takım oyuncuları soyunma odasına girerken tartışma çıktı.


Fernando Muslera ve Gökhan Çıra arasında kavga çıkarken soyunma odası karıştı.


Yaşanan bu kavganın ardından Fernando Muslera ve Gökhan Çıra'ya ceza gelip gelmeyeceği merak konusu oldu.


MUSLERA: "BEN VURMADIM"


Uruguaylı kaleci, "Muslera vurdu diyorlarsa görüntüyle göstersinler, öyle bir şey yok. Bizimle çalışan bayanlar var, bizim gibi saygılı olmalılar. Sosyal medyada abartabilirler ama en ufak video fotoğraf olmaz, vurmadım da benim karakterime de aykırı bu." şeklinde konuştu.


İki futbolcu için ceza gelip gelmeyeceği önümüzdeki günlerde belli olacak...

Fernando Muslera, Galatasaray, Gökhan Çıra, Spor, Son Dakika

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 18.12.2019 12:31 
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