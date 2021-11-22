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Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi - Son Dakika

Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi

22.11.2021 17:44
Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi

Son dakika: Mersin'in Gülnar ilçesinde, kayıp olarak aranırken 19 Kasım'da cesedi bulunan 3 yaşındaki Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili soruşturmada babası, annesi ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi.

Mersin'in Gülnar ilçesi Yanışlı Mahallesi kırsalında 10 Kasım'da çadır kurdukları sırada 3 yaşındaki kızları Müslüme'nin kaybolduğunu fark eden Yağal ailesi bölgede arama yapmış, sonuç alamayınca durumu ilgililere bildirmişti. AFAD, AKUT, itfaiye ve jandarma ekiplerince kırsal alanda geniş çaplı çalışma başlatılmıştı.

AKRABALARININ İFADESİ ALINMAK ÜZERE EMNİYETE GÖTÜRÜLMÜŞTÜ

Çadır kurulan bölgeye uzak mesafedeki ormanlık alanda 19 Kasım'da kayıp kız çocuğunun cansız bedeni bulunmuş, jandarma ekipleri aile bireylerini ve bazı akrabalarını ifadelerini almak üzere karakola götürmüştü.

CENAZESİ TOPRAĞA VERİLMİŞTİ

Mersin Gülnar Devlet Hastanesi'nden 20 Kasım'da alınan küçük kızın cenazesi, Karaman merkezdeki Kazalpa Mezarlığı'nda toprağa verilmişti.

ADLİYEYE SEVK EDİLDİLER

Müslüme'nin babası Mehmet ile annesi Selvi Yağal ve kardeşlerinin de aralarında bulunduğu 8 aile üyesinin gözaltındaki işlemleri tamamlandı. Aile fertleri, geniş güvenlik önlemleriyle adliyeye sevk edildi.

Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi

10 Kasım, Jandarma, Gülnar, Mersin, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika: Müslüme Yağal'ın ölümüyle ilgili yürütülen soruşturmada 8 aile üyesi adliyeye sevk edildi - Son Dakika


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