Son dakika! Mustafa Adıgüzel: "Her Gün İlçe Hastanesi Kadrosu Kadar Hekim İstifa Ediyor"

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, "Doktorlar, Türkiye tarihinde ilk kez zam verilip geri alınan meslek grubu olarak tarihe geçti. Cumhurbaşkanı düzeyinde ülkeden kovuldular, politik bir söz olarak algılanmıştı. Ama çalışma koşulları ve ücret politikası ile asıl mesajı aldılar. Her gün bir ilçe devlet hastanesi kadrosu kadar hekim istifa ediyor. Birçok ilde branş uzmanı kalmadı" dedi.

CHP Ordu Milletvekili Mustafa Adıgüzel, bugün yaptığı yazılı açıklama ile memurlara verilen zamma ve bazı medya organlarında memur maaşlarının en üst düzeyden servis edilmesine tepki gösterdi. Adıgüzel, şunları kaydetti:

"Hükümet memura zam oranında hem geriden geliyor hem de kendi açıkladığı enflasyonun dahi altında kalıyor. Sene başında yaptığı yüzde 30'a yüzde 41 ekledi. Bir kısmı da yüksek vergi diliminden gitti. Gerçek zam yüzde 38'in bile altında kaldı. Hükümetin kendi 'yalan enflasyon rakamının' bile gerisinde kaldı. Hükümetin memurlara yaptığı zam sadece açlık sınırının değil hükümetin yalan sınırının bile altında. TÜİK de hükümetin servis asansörü gibi istediği rakamı çıkarıp istediğini de indirmektedir. Şu anda TÜİK devletin en itibarsız kurumudur.

"TRT DE YALAN VE MANİPÜLATİF HABERLERİ İLE KERVANA KATILMIŞTIR"

Devletin kanalı TRT de yalan ve manipülatif haberleri ile kervana katılmıştır. Memur maaşlarını haber yapıp bir liste yayınlamış. Meslek grupları arasındaki dengesizliği örtmek için öğretmen için 1/4 çocuklu ve sendikalı olanı ile göreve yeni başlamış göreceli olarak daha iyi maaş alan bazı ayrıcalıklı meslek gruplarını kıyaslıyor. 1/4 uzman tabipler ile yeni başlamış düz lise mezunu memuru aynı listeye koymuş. Elma ile armudu aynı sepette topluyor. Nerede pratisyen hekim. Göreve yeni başlayan, yazsana kaç para alıyor. Yazsana bir öğretmen çocuksuz ve sendika üyeliği yok. Ben söyleyeyim 10 bin 800 lira. Niye yazmıyorsunuz? Milletin parası ile milleti kandırmak bu işte. Devletin parası ile yalan haber yapmak bu işte.

"HERGÜN İLÇE HASTANESİ KADROSU KADAR HEKİM İSTİFA EDİYOR"

Doktorlar, Türkiye tarihinde ilk kez zam verilip geri alınan meslek grubu olarak tarihe geçti. Cumhurbaşkanı düzeyinde ülkeden kovuldular, politik bir söz olarak algılanmıştı. Ama çalışma koşulları ve ücret politikası ile asıl mesajı aldılar. Her gün bir ilçe devlet hastanesi kadrosu kadar hekim istifa ediyor. Birçok ilde branş uzmanı kalmadı. Hastane önünde incir ağacı değil, çile kuyrukları var. Üniversite sınavında ilk 500'e girip 11 yıl üniversite okuyup 36 saat nöbet tutup yetişen uzman doktora bir metro çalışanı kadar maaş veren devlete yazıklar olsun. Bugün Afganistan'a pratisyen hekim maaşı 1400 dolar, Uganda 2000 dolar. Siz 550 dolar. Size yazıklar olsun. Poliklinik kapısında güvenlik ve kendi sekreterinden daha az maaş alıyor cerrahi asistan doktor. Utanın.

"DOKTORLAR SADECE DEVLETE DEĞİL HALKA DA KIRGINLAR BİLESİNİZ"

Doktorlar sadece devlete değil halka da kırgınlar bilesiniz. Bu işin sonu iyiye gitmiyor. Nasıl olsa eğitimli kesimden bize oy yok. Vurun ulan vurun. Ha az sesini yükseltti mi, 'açım geçinemiyorum' dedi mi, hemen 'Hipokrat yemini ettin' grev yapamazsın. Hipodrom yemini çocuklarının karnını doyurmuyor. Hemen 'Hipokrat yemini ettin' var ya, Erdoğan da Fahrettin Koca da namusu ve şerefi üzerine geldiler TBMM Genel Kurulu'nda milletin önünde yemin ettiler ama, hiç buna uyduklarına doktorlara verdikleri sözleri tuttuklarını şahit olmadık. Erdoğan'ı zaten biliyoruz da kendisi de bir doktor olan bu Sağlık Bakanı, dünyanın bir doktor için en kötü ücret ve çalışma koşullarından sorumlu kişi olarak biraz utanma duygusu varsa istifa eder."