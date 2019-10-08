Son Dakika Haberleri: Son Dakika: Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması: Hocamızla en ufak sorun yok
Son Dakika Spor Son Dakika: Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması: Hocamızla en ufak sorun yok

Son Dakika: Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması: Hocamızla en ufak sorun yok

1 saat önce

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'le ilgili, "Hocamızla aramızda en ufak bir sorun yok." açıklamasını yaptı.

Son Dakika: Mustafa Cengiz'den Fatih Terim açıklaması: Hocamızla en ufak sorun yok, System.String[]

Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Fatih Terim'le ilgili, "Hocamızla aramızda en ufak bir sorun yok." açıklamasını yaptı.


Cengiz'in sözleri şöyle;


"Her konuda aynı fikirde olacağız diye bir şey yok. Görüş ayrılıkları tabii ki olacak. Biz Fatih Terim ile oturup 5 dakika konuşalım, işleri çözeriz. Öyle de oldu, oluyor. Bir berabere kalıyoruz, bir bardak suda fırtına koparılıyor. Rakiplerimiz berabere kalınca galip gelmiş gibi seviniliyor, biz berabere kalınca ortalık yangın yeri. Şer cephelerinin, lağım farelerinin Galatasaray'a nasıl saldırdığını görüyoruz. Asla Fatih Terim'le derdimiz olmaz. Nasıl hocamız, teknik heyet görevini yapmalı derken, futbolcularımız da gereğini yapmalı. Bunları söyledim. Herkes hocamıza destek olmalı. Galatasaray'ı yıpratmaya çalışmak boşa gayrettir. Buradan size ekmek yok.


Mustafa Cengiz, Galatasaray, Fatih Terim, Spor

Kaynak: Hürriyet

Haber Yayın Tarihi: 08.10.2019 05:26 
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