Son dakika haber | Mustafa Cengiz: "Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız" - Son Dakika

Son dakika haber | Mustafa Cengiz: "Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız"

07.12.2020 16:19

Son dakika haberler: - Mustafa Cengiz: "Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız" Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz Tesisleri hakkında, "Her ay bir bölge idareden red alıyoruz.

- Mustafa Cengiz: "Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız"

İSTANBUL - Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, Kemerburgaz Tesisleri hakkında, "Her ay bir bölge idareden red alıyoruz. Böyle bir komedi içindeyiz. Karar çıktığı anda pandemiye rağmen Kemerburgaz arazisini yapacağız" dedi.

Galatasaray Kulübü, Mustafa Kemal Atatürk, Ali Sami Yen ve kulüp kurucuları, Galatasaray Spor Kulübü Başkanları ve 2020 yılında kulübe katılan yeni üyelerden başlayarak, her bir üye adına "Her nefeste Galatasaray" sloganıyla Galatasaray Hatıra Ormanı'nı hayata geçirdi. Kemerburgaz Metin Oktay Tesisleri'nde gerçekleşen açılış ve fidan dikme organizasyonunda Galatasaray Başkanı Mustafa Cengiz, yönetim Kurulu üyeleri, İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin, Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken ile camianın önde gelen isimleri katıldı.

Tören öncesi açıklamalarda bulunan Mustafa Cengiz, "Bize okul zamanımızda bitkiyi sevmeyi, ağaçları korumayı öğrettiler. Bize ağaç kesmemeyi öğrettiler. Bu duygu ile büyüdük. Milli eğitim Bakanlığı'na da sesleniyorum ağaç ve yeşil sevgisi ilkokul seviyesinde başlamalıdır. Bugün susuzluk çekiyorsak bunun nedeni ormanı hoyrat kullanmamız. Orman Bakanlığımız bu konuda çalışmalarını sürdürüyor. Ormanı yaşatmak için mücadeleler veriliyor. Biz Galatasaray olarak Avrupalıyız, Beyoğluluyuz, Floryalıyız. Eyüp Belediye Başkanımızın yardımlarıyla bir Eyüplü olmaktan da gurur duyuyoruz. Eyüp'teki bu arazide elimizden gelen gayreti göstereceğiz. Bize 50 dönüme yakın bir araziyi sağlayan, Orman Bakanlığına, Eyüp Belediyesinin desteklerine çok teşekkür ederim. Bize büyük destek veriyorlar. Bütün Galatasaray camiasına teşekkür ediyorum. 459 ağaç dikeceğiz. Bir sivil toplum örgütü olarak Türk tabiatına sadece kavga, huzursuzlukla değil, güzelliklerle olumlu katkı verileceğine, topluma fiziki ve ruhsal değer katılacağına inanıyorum" dedi.

"Karar sonrası araziye başlayacağız"

Cengiz, Kemeburgaz Tesisleri'nin son durumu hakkında ise, "Burada devlet bize tahsisi etti. Karşılığında Riva, Florya hatta Mecidiyeköy'deki Ali Sami Yen arazisi verdik. Adaletin dehlizleri ver. Her ay bir bölge idareden red alıyoruz. Böyle bir komedi içindeyiz. Galatasaray büyük camia. Bir an evvel adalet ve hukukun emrini yerine getirsinler. Devletle uğraşılmaz. Devleti karşınıza almak yanlış. Karar çıktığı anda pandemiye rağmen Kemerburgaz arazisini yapacağız. Kermerburgaz arazisinde bir kot farkı var. Bunu da yapacağız. Büyükçekmece'de bir projemiz var. Hocamızla bakacağız. O bölgeyi amatörlere düşünüyoruz. İnşallah hepsi kısa zamanda olacak" diye konuştu.

Köken: "Galatasaray ile bugün yeşile katkı sağlıyoruz"

Törende açıklamalarda bulunan Eyüpsultan Belediye Başkanı Deniz Köken, "Burada aynı zamanda Galatasaray'ın yeni tesislerinin de temeli atıyoruz aslında. Yeşille başlıyoruz işe. Galatasaray'ın bölgemizde böyle bir organizasyon yapmasından memnunuz. Yakın zamanda Galatasaray'ın da burada tesisi olmasını istiyoruz. İnşallah yeşile bugün bir yeşil katkı daha sağlıyoruz" ifadeleri kullandı.

İstanbul Orman Bölge Müdürü Yusuf Şahin ise, "Bizler Türk ormancıları olarak Cumhurbaşkanımızın himayelerinde Tarım ve Orman Bakanımız Dr. Bekir Pakdemirli Beyefendinin koordinasyonunda kaynaklarımızı genişleterek topluma fayda sağlamak istiyoruz. Toplumun ağaç sevgisini arttırmak istiyoruz. Bugün de burada Galatasaray Kulübümüz ile bunu yapıyoruz. Burada toplamda 2 bin adet fidan dikimi yapılacak. Bu fidanların seçiminde sarı-kırmızı renklerin olmasını istedik. Herkese hayırlı olsun" açıklamasını yaptı.

Konuşmaların ardından Başkan Mustafa Cengiz, üzerinde Ali Sami Yen yazılı bir fidanı dikti ve suladı.

Son dakika haber | Mustafa Cengiz: Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız
Son dakika haber | Mustafa Cengiz: Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız
Son dakika haber | Mustafa Cengiz: Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız
Son dakika haber | Mustafa Cengiz: Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız
Son dakika haber | Mustafa Cengiz: Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız
Son dakika haber | Mustafa Cengiz: Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız
Son dakika haber | Mustafa Cengiz: Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız
Son dakika haber | Mustafa Cengiz: Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız
Son dakika haber | Mustafa Cengiz: Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız
Son dakika haber | Mustafa Cengiz: Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız
Son dakika haber | Mustafa Cengiz: Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız
Son dakika haber | Mustafa Cengiz: Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız
Son dakika haber | Mustafa Cengiz: Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız
Son dakika haber | Mustafa Cengiz: Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız
Son dakika haber | Mustafa Cengiz: Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız
Son dakika haber | Mustafa Cengiz: Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız
Son dakika haber | Mustafa Cengiz: Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız
Son dakika haber | Mustafa Cengiz: Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız
Son dakika haber | Mustafa Cengiz: Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız
Son dakika haber | Mustafa Cengiz: Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız
Son dakika haber | Mustafa Cengiz: Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız
Son dakika haber | Mustafa Cengiz: Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız

Mustafa Cengiz, Ali Sami Yen, Galatasaray, Kemerburgaz, Spor, Son Dakika

- Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Son dakika haber | Mustafa Cengiz: 'Kararın açıklanmasıyla Kemerburgaz Tesisleri'ne başlayacağız' - Son Dakika Spor


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