Son dakika... Mustafakemalpaşa Çayı yaz yatağı düzenlemesi birinci kısım ıslah çalışmaları devam ediyor - Son Dakika

Tarım ve Orman Bakanlığı Devlet Su İşleri (DSİ) Genel Müdürlüğü, Bursa'ya yaptığı yatırımlarla ilin mümbit topraklarını su ile buluşturmaya, vatandaşlara içme ve kullanma suyu temin etmeye ve derelerdeki taşkın riskini azaltmaya devam ediyor.

Genel Müdürlükten yapılan yazılı açıklamaya göre, il genelinde son dönemde yapılan su yapılarının artması, bölgedeki tarımsal faaliyetlerin gelişmesinde de önemli rol oynuyor.

Bursa'nın eski ve önemli yerleşim yerlerinden biri olan Mustafakemalpaşa ilçesinde yer alan Mustafakemalpaşa Çayı'nın suladığı verimli araziler, ülkenin tarımsal üretiminde önemli bir yere sahip. DSİ Genel Müdürlüğü baraj, gölet ve sulama tesislerinin yanı sıra ıslah çalışmalarıyla da bölge çiftçisini desteklemeyi sürdürüyor.



"Bursa Mustafakemalpaşa İlçe Merkezi Mustafakemalpaşa Çayı Yaz Yatağı Düzenlemesi 1. Kısım İşi" kapsamında çalışmaların devam ettiğini bildiren DSİ Genel Müdürü Kaya Yıldız, "Çalışmaların tamamlanmasıyla Mustafakemalpaşa ilçesinin ve tarım arazilerinin taşkın riski azalacaktır. Bu yıl itibarıyla 248 metre temel beton kaplaması imalatı tamamlanmış olup, bununla birlikte diğer imalatların hızla devam etmektedir." ifadesini kullandı.

Yıldız, çalışmaların 2021 yılında tamamlanmasının hedeflendiğini duyurdu.