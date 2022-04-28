Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşuna dizdi... O anlar kamerada - Son Dakika
Üye Girişi

Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşuna dizdi... O anlar kamerada

28.04.2022 09:49
Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşuna dizdi... O anlar kamerada

Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşuna dizdi.

Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşuna dizdi... O anlar kamerada

Avcılar'da bir çiğköfte dükkanına gelen silahlı saldırgan, işyeri sahibini vurdu

İSTANBUL Avcılar'da Ispartakule'de bir çiğköfte dükkanına gelen silahlı saldırgan, sipariş verdikten sonra işyeri sahibini kurşunladı. Olay sonrasında koşarak uzaklaşmaya çalışan şahıs, kafasına çantayı yese de arkasına bakmadan kaçtı. Yaşanan o anlar ise anbean güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, geçtiğimiz Cumartesi günü Avcılar Ispartakule'de bulunan bir çiğköfte dükkanında yaşandı. Edinilen bilgiye göre müşteri kılığında çiğköfte almaya gelen silahlı saldırgan, dükkan sahibi Burak Demir'e sipariş verdi. O sırada çiğköftecinin içinde dolaşan şahıs, bir süre bekledikten sonra belinden çıkardığı silah ile Demir'e iki el ateş etti. Bacağından yaralanan dükkan sahibi kanlar içerisinde yere düşerken, kaçmak isteyen saldırgana çevredeki bir kadının çantası ile müdahale etmek istedi. Çevredekilere aldırmayan saldırgan şahıs, koşarak olay yerinden uzaklaştı. Yaşanan o anlar ise işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye yansıdı.

"Sipariş hazırlarken iki el ateş etmiş"

Olay anlarını anlatan Esnaf Mustafa Çeçen, "Bir kişi yan komşumuz olan çiğköfteciye gelerek sipariş vermiş. Dükkan sahibinin siparişi hazırladığı esnada ise belinden silahını çeken şahıs 2 el ateş etmiş. Olayda komşumuz bacağından vurulurken, saldırgan şahıs apar topar kaçmış. Yaralının ise durumunun şuanda iyi olduğunu duyduk, kısa süre sonra ameliyat olacakmış" diye konuştu.

Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşuna dizdi... O anlar kamerada
Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşuna dizdi... O anlar kamerada
Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşuna dizdi... O anlar kamerada
Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşuna dizdi... O anlar kamerada

YORUMLAR
500
İstanbul'da balıkçı barınaklarına denetim İstanbul'da balıkçı barınaklarına denetim Avcılar'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti Avcılar'da tıra çarpan motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

Avcılar, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşuna dizdi... O anlar kamerada - Son Dakika


Son Dakika
10:10 Ukrayna ordusu Rus kontrolü altında olan TV kulesini bombaladı! O anlar anbean kaydedildi
10:10 Binanın çatısında temizlik yapan çocuğu görenler hayrete düştü! Canını hiçe saydı
10:09 Annenin Sırrıdır Çocuk dizisinde dün akşam neler oldu? Defne Çınar'ı terk mi etti?
10:07 Putin yanlısı Rus gazeteciden Kazakistan'a skandal tehdit: Ukrayna'ya dikkatli bakın
09:59 Gıda fiyatlarındaki artış cep yakıyor! Ekmek 1 mayısta tekrar zamlanacak
09:52 Kuruluş Osman dizisinde dün akşam neler yaşandı? Romanos, Nikola'nın canı için, kaleyi teslim etti mi?
09:46 Başarılı oyuncu Aslı Enver, yeni reklam anlaşmasından 3 milyon TL kazandı
09:44 DEVA Partisi'nden olası erken seçim iddiası: İktidarın bu kışı çıkartabilecek bir performansı yok!
09:44 Milyonlarca kadının gözü bu davada olacak! İstanbul Sözleşmesi davası bugün görülecek
09:43 Beşiktaş'ın itirazı bugün TFF'nin masasında: İtiraz kabul edilirse Trabzon şampiyonluğu bir hafta daha bekleyecek
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 28.04.2022 10:17:16. #1.12#
SON DAKİKA: Müşteri gibi sipariş verdi, çiğköfteciyi kurşuna dizdi... O anlar kamerada - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement