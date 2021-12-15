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Son dakika: MÜŞTERİNİN UNUTTUĞU CEP TELEFONUNU ALAN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ KAMERADA - Son Dakika

Son dakika: MÜŞTERİNİN UNUTTUĞU CEP TELEFONUNU ALAN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ KAMERADA

15.12.2021 08:52

Son dakika gündem haberi: ŞİŞLİ'de müşterinin takside unuttuğu cep telefonunu çalan taksi sürücüsünün şoför kartı iptal edildi.

ŞİŞLİ'de müşterinin takside unuttuğu cep telefonunu çalan taksi sürücüsünün şoför kartı iptal edildi. Cep telefonunu alma anı ise araç içi kamera tarafından kaydedildi.

Olay, geçen ay Şişli'de meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Cihangir'den taksiye binen Azerbaycan vatandaşı K.K Şişli'ye gitmek istedi. Gideceği yeri bilmeyen yolcu, telefonunun konum bilgisini açarak şoföre verdi. Taksiden inen K.K telefonunun yanında olmadığını anlayınca Kuştepe Polis Merkezi'ne giderek telefonunu takside unuttuğunu söyledi. Taksi şoförüne ulaşılarak bilgisi alındığında telefonu almadığını ve müşteriye verdiğini belirtti.

TAKSİDEKİ KAMERA GÖRÜNTÜLERİ İNCELENDİ

Gerekli yazışmalar yapıldıktan sonra taksi içindeki kamera görüntüleri detaylı incelemeye alındı. Görüntülerde, müşterinin telefonunu taksi sürücüsüne verdiği daha sonra geri verir gibi yapıp ön koltuğa koyduğu görülüyor.

TAKSİ ŞOFÖRÜ'NÜN ŞOFÖR KARTI İPTAL EDİLDİ

Polis, taksi şoförü M.A hakkında 'Açıktan Hırsızlıkö suçundan adli işlem yaptı. İBB Toplu Ulaşım Hizmetleri Müdürlüğü (TUHİM) de taksinin 7 gün ruhsatını iptal etti. Taksi sürücüsünün ise 'Şoför Kartının İptali' uygulaması yapıldı.

Son dakika: MÜŞTERİNİN UNUTTUĞU CEP TELEFONUNU ALAN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ KAMERADA
Son dakika: MÜŞTERİNİN UNUTTUĞU CEP TELEFONUNU ALAN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ KAMERADA
Son dakika: MÜŞTERİNİN UNUTTUĞU CEP TELEFONUNU ALAN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ KAMERADA
Son dakika: MÜŞTERİNİN UNUTTUĞU CEP TELEFONUNU ALAN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ KAMERADA
Son dakika: MÜŞTERİNİN UNUTTUĞU CEP TELEFONUNU ALAN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ KAMERADA
Son dakika: MÜŞTERİNİN UNUTTUĞU CEP TELEFONUNU ALAN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ KAMERADA

Cihangir, Tragger, Şişli, Taksi, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Son dakika: MÜŞTERİNİN UNUTTUĞU CEP TELEFONUNU ALAN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ KAMERADA - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika: MÜŞTERİNİN UNUTTUĞU CEP TELEFONUNU ALAN TAKSİ SÜRÜCÜSÜ KAMERADA - Son Dakika
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