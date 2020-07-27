Son dakika... Müşterisini av tüfeğiyle öldüren kahvehane sahibi tutuklandı - Son Dakika

Konya'nın Beyşehir ilçesinde müşterisini av tüfeğiyle vurarak öldüren kahvehane sahibi, çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Sadıkhacı Mahallesi'nde kahvehane sahibi Cemalettin K. (64), iş yerine arkadaşıyla birlikte gelen müşterisi Yüksel Şan'ı (48) av tüfeğiyle vurarak öldürdü. Olaydan sonra kayıplara karışan cinayet zanlısı Cemalettin K., kendisiyle telefonla irtibata geçen jandarmanın uzun süren çabaları sonrasında teslim oldu. Suç aleti ruhsatsız tüfeğiyle birlikte jandarmaya teslim olan zanlı Cemalettin K., ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Adliye girişinde gazetecilerin "neden öldürdünüz" sorusunu yanıtsız bırakan Cemalettin K.'nin ifadesinde, öldürdüğü şahısla arasında bir husumetin olmadığını, geçirdiği bir anlık cinnet sonrası cinayeti işlediğini söylediği iddia edildi. Cinayet zanlısı, çıkarıldığı nöbetçi Sulh Ceza Mahkemesi tarafından tutuklanarak Seydişehir Kapalı Cezaevine gönderildi. - KONYA