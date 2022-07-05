Son Dakika | Musul'da patlama: 2 asker yaralandı - Son Dakika
Üye Girişi

Son Dakika | Musul'da patlama: 2 asker yaralandı

05.07.2022 14:29
Son Dakika | Musul'da patlama: 2 asker yaralandı

Son dakika habere göre Irak'ın Musul kentinde Irak ordusuna ait bir aracı hedef alan patlamada 2 asker yaralandı.

Irak'ın Musul kentinde Irak ordusuna ait bir aracı hedef alan patlamada 2 asker yaralandı.

Irak'ın Musul kentine bağlı Hasan Celal köyünde Irak ordusuna ait askeri bir aracın geçişi esnasında yol kenarına yerleştirilen mayının infilak etmesi sonucu 2 asker yaralandı. Olayın ardından bölgeye askeri takviye gönderildi.

Irak'ın kuzeyindeki Musul kenti, 2014 - 2017 yılları arasında terör örgütü DEAŞ tarafından işgal edilmişti. - MUSUL

YORUMLAR
500
İran'da bazı okullar ve devlet kurumları hava kirliliği nedeniyle tatil edildi İran'da bazı okullar ve devlet kurumları hava kirliliği nedeniyle tatil edildi Düzceli şehidin baba ocağında yas var Düzceli şehidin baba ocağında yas var
Kaynak: İHA

Hasan Celal, Musul, Irak, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Son Dakika | Musul'da patlama: 2 asker yaralandı - Son Dakika

Bu haber İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. İhlas Haber Ajansı tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı İhlas Haber Ajansı kurumudur.

Son Dakika
14:39 Milli futbolcu Zeki Çelik, resmen İtalyan devi Roma'ya transfer oldu! Sözleşme 4 yıllık...
14:14 Bağcılar'da ağaçtaki maymunu görenler şok oldu! Uzatılan muzla gelmeyen maymun uyuşturucu iğneyle bayıltıldı
14:11 Mauricio Pochettino, PSG'den ayrıldı! Yeni teknik direktör her an açıklanabilir
14:11 BDDK'nın şirketlere yönelik aldığı kredi kararına İstanbul Sanayi Odası'ndan tepki: Kaliteli finansmana erişim noktasında çok ciddi problem yaşanıyor
14:07 İskandinavya'nın en büyük hava yoluydu! SAS, iflas başvurusunda bulundu
13:58 KOM'un nefes kesen operasyonunun ayrıntıları ortaya çıktı!
13:54 AK Parti'den açıklama: Ekim ayında 560 bin sözleşmeli kamu çalışanın kadroya alınması konusu ele alınacak
13:50 Tatile çıkan Serenay Sarıkaya eline tef alıp göbek attı! Sevgilisi Umut Evirgen o anları hayranlıkla izledi
13:32 İşgücü sıkıntısı çeken Almanya, Türkiye'den işçi talep ediyor! 2 meslekte büyük boşluk var
11:20 Real Madrid taraftarı bu transfere çok kızacak! Ronaldo'nun menajeri Mendes Barcelona Başkanı Laporta ile görüştü
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 5.07.2022 14:47:54. #1.13#
SON DAKİKA: Son Dakika | Musul'da patlama: 2 asker yaralandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement