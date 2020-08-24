Son dakika... Mut'ta yöresel şiveyle koronavirüs uyarı afişleri - Son Dakika

MERSİN'de Mut Kaymakamlığı, koronovirüsle mücadele kapsamında, farkındalık yaratmak için yöresel şiveyle uyarı ifadelerinin yer aldığı afişler bastırdı. İlçenin işlek caddelerindeki iş yerlerine asılan afişler, vatandaşların beğenisini topladı.

Kaymakam Muammer Köken, vatandaşın karşılıklı maske takması halinde yüzde 90'a yakın bir oranda virüsün bulaşma ihtimalinin zayıflayacağı bilgisinden yola çıkarak edebiyat öğretmenleriyle çalıştıkları proje ile yöresel şivelerden oluşan koronavirüs uyarı afişleri hazırladıklarını söyledi. Duyarlılığı artırmayı ve uyarıların zihinde kalmasını sağlamayı amaçladıklarını söyleyen Köken, "Bakanlığımız bizleri dikkat çekmek amacıyla vatandaşlarımızın dükkanlarına gönderdi. Onlarla diyalog halinde çalıştık. Onlara bunun önlemini anlattık. Ancak zihinde kalması zor oluyor bazen. Dükkana gidip söylüyoruz, döndüğümüzde maskesini yine takmamış oluyor. Biz de arkadaşlarımızla düşünerek dedik ki yöresel şive kullanırsak daha akılda kalıcı olur. İnsanlar en azından bunu konuşuyor ve birbirleriyle bunun diyaloğunu yapıyor, esprisini yapıyor. Böyle afişler hazırladık. Güzel tepkiler geliyor. Sosyal medyada yayıldı. Amacına ulaştığını düşünüyorum" diye konuştu.