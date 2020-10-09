Son dakika! Mutfakta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce 'nin Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.

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