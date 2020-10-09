Son dakika! Mutfakta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü - Son Dakika

DÜZCE (İHA) – Düzce'nin Hamidiye Mahallesi'nde meydana gelen yangın itfaiye ekipleri tarafından kısa sürede söndürüldü.
Olay Merkez'e bağlı Hamidiye Mahallesi Konak Sokak'ta meydana geldi. H. Y.'ye ait evin mutfak kısmında aniden yangın çıktı. Ev sahibinin ihbarı üzerine bölgeye Düzce Belediyesi İtfaiye ekipleri sevk edildi. Ekiplerin müdahalesiyle mutfakta çıkan yangın kısa sürede söndürüldü. Ocağın davlumbaz kısmından çıktığı öğrenilen yangında maddi hasar oluştu. - DÜZCE
- Kaynak: İHA
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