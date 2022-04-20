Son dakika! Myanmar'da askeri yönetim yakıt kıtlığı söylentilerini reddetti - Son Dakika
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Son dakika! Myanmar'da askeri yönetim yakıt kıtlığı söylentilerini reddetti

20.04.2022 09:16
Son dakika! Myanmar'da askeri yönetim yakıt kıtlığı söylentilerini reddetti

Son dakika habere göre Myanmar'da askeri yönetim, benzin ve akaryakıt kaynaklarında kıtlık yaşandığına dair söylentileri yalanladı.

Myanmar'da askeri yönetim, benzin ve akaryakıt kaynaklarında kıtlık yaşandığına dair söylentileri yalanladı.

Myanmar Elektrik ve Enerji Bakanlığından yapılan açıklamada, perakende yakıt satışlarında kaynakların yetersiz olduğuna dair söylentilerin asılsız olduğu bildirildi.

Açıklamada, Myanmar'ın hem depolama tanklarında hem de ülkenin en büyük şehri Yangon için ana limana yanaşmış iki gemide yeterli malzemeye sahip olduğu belirtildi.

Yakıt tedarikinde sıkıntı yaşandığı söylentilerinin, ülkenin birçok bölgesindeki benzin istasyonunda uzun kuyruklara neden olduğu ifade edildi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat 2021'de yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere, pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Birleşmiş Milletlere göre, geçen seneki darbeden bu yana Myanmar'da 1500 sivil hayatını kaybetti, 400 binden fazla kişi yerinden edildi.

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Akaryakıt, Myanmar, Enerji, Benzin, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Myanmar'da askeri yönetim yakıt kıtlığı söylentilerini reddetti - Son Dakika


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