Son dakika! Myanmar'da askeri yönetimden Japonya'ya "resmi yardım ve ticari faaliyet" talebi - Son Dakika

Myanmar'daki darbeci askeri yönetimin üst düzey yetkilisi, Japonya hükümetinin resmi yardımları ile Japon iş insanlarının, ülkesindeki ticari faaliyetlerini sürdürmesini istedi.

Kyodo ajansına çevrim içi konuşan Myanmar askeri yönetiminde "yatırım ve yabancı ekonomik ilişkiler bakanlığını" yürüten Aung Naing Oo, ikili ilişkilere değindi.

Aung, "Mesajım, 'lütfen Japon iş çevrelerini Myanmar'a geri dönmesi için teşvik edin', işlerini sürdürsünler. Mümkünse iş hacimlerini artırsınlar." diye konuşarak, Tokyo hükümetinden, resmi kalkınma yardımlarını (ODA) sürdürmesini talep etti.

Ülkede "şimdiye kadar olduğundan daha iyi iş ortamları sunduklarını" savunan Aung, Myanmar'daki durumun "aylar süren siyasi kargaşa sonrası normalleştiğini" ileri sürdü.

"Gözünle gördüğüne inanırsın. Muhtemelen birkaç ay sonra, ülkemizin durumu, şimdikinden çok daha istikrarlı olacaktır. Bilhassa Japonya'dan olmak üzere ticari faaliyetlerin sürdürülmesini memnuniyetle karşılayacağız." ifadelerini kullandı.

Uluslararası kamuoyunun ülkesindeki durumu "abarttığını" savunan Aung, ülke geneli sivil itaatsizliğin sona erdiğini belirterek, Myanmar'ın gayrisafi milli hasılasında (GDP) tek haneli daralma beklediklerini söyledi.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 2020'deki genel seçimlerde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilim yaşanmasının ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkili ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve 1 yıllığına olağanüstü hal ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtı protestocu ve isyancı gruplara silahlı müdahalesi sonucu bugüne kadar yaklaşık 1000 kişi hayatını kaybetti, binlerce gösterici gözaltına alındı.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.