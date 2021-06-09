Son dakika! Myanmar'da darbeden bu yana en az 800 askerin orduyu terk ettiği belirtildi - Son Dakika

KUALA Myanmar'da askeri darbeden bu yana en az 800 askerin, darbe karşıtı gruplara yardım etmek üzere orduyu terk ettiği bildirildi.

Mart ayında darbeye karşı çıkarak ordudan ayrılan yüzbaşı Lin Htet Aung, Myanmar Now sitesine verdiği demeçte, 1 Şubat'tan bu yana Myanmar ordusundan ayrılan personele dair detaylar verdi.

Şimdiye kadar en az 800 kişinin darbe karşıtı hareketlere destek vermek için ordudan ayrıldığı bilgisini aldığını belirten Aung, "Ayrılanların dörtte üçü, darbe karşıtı sivil hükümetin kurduğu Halk Savunma Ordusuna katıldı. Diğerleri de silahlı bir gruba girmeden darbe karşıtlarına destek vermek istiyor." dedi.

Aung, ordudan ayrılan 100 civarında kişinin rütbeli olduğunun altını çizerek, bu kişilerden bazılarının etnik silahlı grupların kontrolündeki eyaletlerde isyancılara çatışma eğitimi verdiğini vurguladı.

Myanmar ordusundan ayrılanların büyük bir kısmını deniz ve hava kuvvetleri personelinin oluşturduğunu söyleyen Aung, "Kara kuvvetleri personeli genellikle ailelerinden uzakta görev yapıyor. Ordudan ayrılmaları durumunda ailelerinin güvenliğinin tehlikeye düşeceğinden korktukları için darbe karşıtlarına destek vermeye çekiniyorlar." diye konuştu.

Myanmar'daki askeri darbe

Myanmar ordusu, 8 Kasım 2020 seçimlerinde hile yapıldığı iddialarının ortaya atılması ve ülkede siyasi gerilimin yükselmesinin ardından 1 Şubat'ta yönetime el koymuştu.

Ordu, ülkenin fiili lideri ve Dışişleri Bakanı Aung San Suu Çii başta olmak üzere pek çok yetkiliyi ve iktidar partisi yöneticisini gözaltına almış ve bir yıllığına olağanüstü hal (OHAL) ilan etmişti.

Myanmar ordusunun darbe karşıtlarına müdahalesi sonucu 857 kişi hayatını kaybetti.

Ülkede geniş katılımlı gösteriler sürerken, gözaltındaki üst düzey hükümet yetkililerinin askeri mahkemede yargılanmalarına devam ediliyor.