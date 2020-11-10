Son dakika... Myanmar'da iktidar partisi, seçimi açık farkla kazandığını iddia etti - Son Dakika

Son dakika... Myanmar'da iktidar partisi, seçimi açık farkla kazandığını iddia etti

10.11.2020 17:19
Son dakika... Myanmar'da iktidar partisi, seçimi açık farkla kazandığını iddia etti, System.String[]

Son dakika haberleri: Myanmar'da Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Ang San Su Çi'nin liderliğindeki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi (NLD) parlamento seçimini kazandığını iddia etti.

Myanmar'da Devlet Konseyi Başkanı ve Dışişleri Bakanı Ang San Su Çi'nin liderliğindeki Demokrasi İçin Ulusal Birlik Partisi (NLD) parlamento seçimini kazandığını iddia etti.

NLD Sözcüsü Monywa Aung Shin, adaylardan aldıkları seçim sonucu bilgilerine göre, ulusal parlamentodaki 642 sandalyenin 322 ila 377'sini kazanacaklarını tahmin ettiklerini açıkladı.

Aung Shin, sonuçların, NLD hükümetinin 5 yıl daha iktidarda kalmasını sağladığını ileri sürdü.

Öte yandan, Ulusal Seçim Komisyonu şu ana kadar yalnızca 9 sandalye için geçici sonuçları duyurdu. Açıklanan sandalyelerin tamamını NLD adayları kazandı.

Kesin seçim sonuçlarının yarın ilan edilmesi bekleniyor.

Myanmar'daki seçimler

5 milyonu ilk kez olmak üzere 37 milyon seçmenin oy kullandığı Myanmar seçimlerinde yaklaşık 7 bin aday, toplam 1171 ulusal ve yerel sandalye için yarıştı.

İki meclisli parlamenter sistemle yönetilen Myanmar'ın Senatosu 224, Temsilciler Meclisi 440 üyeden oluşuyor.

Ordu tarafından 56 senatör ve 110 milletvekilinin atandığı ülkede, her iki meclisten toplam 322 sandalye elde eden parti, hükümet kuracak çoğunluğu sağlıyor.

Ülkenin devlet başkanı, genel seçimlerin ardından Senato ve Mecliste yapılan oylamayla belirleniyor.

Uluslararası basın, Arakanlı Müslümanlara yönelik insan hakları ihlallerine sessiz kalması ve anayasal reform sözünü yerine getirememesinden dolayı etnik grupların Suu Çii'ye desteğinin bu seçimde azalacağı yorumlarında bulunmuştu.

İngiltere'nin Asya'dan Sorumlu Devlet Bakanı Nigel Adams, Myanmar'daki seçimlerde azınlıkların bulunduğu bölgelerde seçime katılımın engellendiğini, Myanmarlı yetkililerin ilk fırsatta buralarda "özgür ve adil seçimleri" yapması gerektiğini dile getirmişti.

Avrupa Birliği (AB) de Myanmar hükümetine çağrı yaparak ülkedeki demokratik sürece Arakanlı Müslümanlar dahil tüm etnik, dini ve azınlık grupların dahil edilmesini istemişti.

Ulusal Birlik Partisi, Mevlüt Çavuşoğlu, Parlamento, Myanmar, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika... Myanmar'da iktidar partisi, seçimi açık farkla kazandığını iddia etti - Son Dakika


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