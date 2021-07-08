Üye Girişi
Son dakika! n11 ve Ekol Lojistik'in n11depom projesi ile uçtan uca e-ticarette operasyon hizmeti - Son Dakika

Son dakika! n11 ve Ekol Lojistik'in n11depom projesi ile uçtan uca e-ticarette operasyon hizmeti

08.07.2021 12:40
Son dakika! n11 ve Ekol Lojistik'in n11depom projesi ile uçtan uca e-ticarette operasyon hizmeti, System.String[]

Son dakika haberine göre n11 ve Ekol Lojistik iş birliğiyle hayata geçirilen bir e-ticaret lojistiği hizmeti olan n11depom, e-ticarette hizmet veren firmaların tüm operasyonel yükünü üstlenerek, satışa odaklanmasını sağlıyor.

n11 ve Ekol Lojistik iş birliğiyle hayata geçirilen bir e-ticaret lojistiği hizmeti olan n11depom, e-ticarette hizmet veren firmaların tüm operasyonel yükünü üstlenerek, satışa odaklanmasını sağlıyor.

n11'den yapılan açıklamaya göre, n11 iş ortaklarının tamamı n11depom hizmetinden kolaylıkla faydalanabileceği gibi diğer pazaryerlerine üye firmalar ya da kendi e-ticaret platformu olan şirketler de sağlanan entegrasyon sayesinde uçtan uca sunulan tüm operasyonel hizmetlerden yararlanabiliyor.

n11depom tarafından sunulan operasyonel çalışmaların tamamı Ekol Lojistik tarafından gerçekleştiriliyor.

Sektörlerinde güçlü iki oyuncunun yetkinliklerini birleştirmesiyle uygulamaya geçirilen hizmetle birlikte, avantajlı fiyat, sınırsız depolama ve çıkış kapasitesi gibi fırsatlar sunuluyor. Böylelikle n11 iş ortakları ve firmalar düşük maliyetlerle zamandan tasarruf etme imkanına sahip oluyor.

n11depom sayesinde tüm lojistik, sevkiyat ve iade süreçleri profesyonel ekipler tarafından standartlara uygun ve kaliteli bir şekilde yapılıyor.

n11depom hizmetinde operasyonel çalışmalar Kocaeli'nde bulunan Ekol Lojistik'e ait 30 futbol sahası büyüklüğündeki Lotus Tesisi'nde yürütülüyor.

Mağazalar satışlarını tek depo ve tek stok üzerinden yönetebiliyor

1.300 kişinin istihdam edildiği Lotus, Türkiye'nin en büyük kapalı alana sahip lojistik tesisi. n11depom hizmetlerinden yararlanan mağazalar, tüm ürünlerini ya da seçtikleri ürünlerini n11depom merkezine gönderiyor. Ardından tüm pazaryerlerinden veya kendi web siteleri üzerinden gelen siparişlerin paketlenmesi, kargolanması ve iade süreçleri bu merkezlerde sürdürülüyor. Dolayısıyla mağazalar tek depo ve tek stok üzerinden e-ticaretten yaptıkları tüm satışların yönetimini kolaylıkla gerçekleştiriyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen n11 CEO'su Yu-Shik Kim, Türkiye'nin alışveriş platformu n11 olarak, e-ticaretin gelişimini ve KOBİ'lerin e-ticarete katılarak işlerini büyütmelerini her zaman desteklediklerini belirterek, "n11faturam ve n11mağazam'dan sonra Ekol Lojistik ile hayata geçirdiğimiz yeni projemizn11depom ile birlikte e-ticarette satış yapan tüm firmalara satış yaptığı pazaryeri fark etmeksizin zamandan ve depolama maliyetlerinden tasarruf, stok takibi ve iade süreçlerinin yönetilmesi gibi avantajlı çözümler sunuyoruz. n11'de kayıtlı 270 binin üzerindeki iş ortağı satıcımızla birlikte e-ticarette satış yapan tüm firmaların bu hizmetten yararlanabilecek olmasının sektör adına atılmış güçlü bir adım olduğuna inanıyoruz. n11depom ile hayata geçirdiğimiz bu operasyonel çalışma sayesinde, özel teslimat modelleri geliştirmeyi de hedefliyor, müşterilerin ihtiyaç ve beklentilerini karşılamak üzere çalışıyoruz. E-ticaretin gelişimine katkı sağlayan ve KOBİ'leri destekleyen projeler üretmeyi sürdüreceğiz." ifadelerini kullandı.

E-ticaretin büyüme stratejilerinin merkezinde yer aldığını vurgulayan Ekol Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Ahmet Musul ise şu değerlendirmelerde bulundu:

"E-ticaret sektörünün artan ihtiyaçlarını karşılayacak yatırımlarımıza devam ederken, n11 ile yaptığımız iş birliği bu yönde atılmış önemli bir adım. E-ticaretin yaygınlaşmasıyla birlikte ürünlerin en hızlı şekilde depolanması ve nihai müşteriye doğru ve zamanında teslimi her geçen gün daha kritik bir performans göstergesi olmaya başladı. Satıcılar, ürünlerinin zamanında ve eksiksiz olarak en düşük maliyetle nihai tüketiciye ulaştırılması beklentisinde. Ekol Lojistik ve n11 iş birliğiyle hayat bulan n11depom uygulamasıyla bu beklentiyi kusursuz bir şekilde karşılamayı hedefliyoruz. Tasarım ve kullanılan teknoloji açısından birçok ilki barındıran, çevre dostu özellikleriyle Avrupa'nın sayılı tesisleri arasında bulunan Lotus'ta sunacağımız entegre hizmet ile özellikle de KOBİ'lere rekabet avantajı yaratarak büyümelerine katkı sağlayacağız."

Ekol Lojistik, E ticaret, Lotus, n11, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Son dakika! n11 ve Ekol Lojistik'in n11depom projesi ile uçtan uca e-ticarette operasyon hizmeti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Son Dakika: Akıncı TİHA, irtifa rekoru kırarak Türk havacılık tarihine geçti 19:43 Son Dakika: Akıncı TİHA, irtifa rekoru kırarak Türk havacılık tarihine geçti Kırkpınar Ağası'nın oğlu, babasına saldırdığını zannettiği gazeteciyi yumrukladı 19:28 Kırkpınar Ağası'nın oğlu, babasına saldırdığını zannettiği gazeteciyi yumrukladı Ahmet Nur Çebi: Ghezzal'in menajeriyle görüşmeler olumlu devam ediyor ancak Leicester City ile henüz anlaşamadık 19:03 Ahmet Nur Çebi: Ghezzal'in menajeriyle görüşmeler olumlu devam ediyor ancak Leicester City ile henüz anlaşamadık
Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi 18:11 Devlet başkanlarının savaş uçağı paniği! Basın toplantısı Rus uçağı yüzünden yarıda kesildi İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor 17:25 İzmir Foça'da orman yangını! Ekipler havadan ve karadan müdahale ediyor ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı 16:36 ABD'li turist, fotoğraf çekerken düştüğü kayalıklar arasında sıkıştı
Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi 15:24 Son dakika: Kamu işçileri için zam teklifi sunuldu: Brüt 3.577- 3.750 TL arasında maaş alanlara 100 TL önerildi Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu 13:25 Eşini terk eden evli kadının, kaçtığı Muammer Ay'la verdiği sarmaş dolaş pozlar gündem oldu

Son Dakika Haberleri
17:55 Tokyo Olimpiyatları seyircisiz olacak! Önlem delta varyantı nedeniyle alındı
17:52 Nusret, dünyaca ünlü futbolcuları misafir etti! Mbappe'yi öptüğü anlar gündem oldu
17:50 Adnan Oktar'ın mal varlığı satışa çıktı! Mobilya ve bilgisayarları ilgi gördü, kıyafetlere teklif bile verilmedi
17:49 Yeğeninin ve ablasının kocasıyla ilişki yaşadığı iddia edilen Gülsüm Köksal konuştu: İftira atıyorlar
17:02 Cinsel şaka güldürmedi! Öz kardeşini tek yumrukla öldürdü
16:58 24 yaşındaki coğrafya öğretmeninden çirkin istismar! Boş sınıfta öğrencisiyle ilişki yaşadı
16:52 Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi
16:26 Fenerbahçe'nin yeni transferi Caulker'dan Şampiyonlar Ligi sözleri! Akıllara hemen Stoch ve Krasic geldi
15:58 13 yaşındaki hentbolcu Merve Akpınar'a, yüzde 100 eğitim ve spor bursu verildi
15:53 Tosuncuk'un Maltepe yerine Edirne Cezaevi'ne konulmasının nedeni güvenlik gerekçesi çıktı
Son Dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı Son Dakika: Tosuncuk'un ağabeyi Fatih Aydın, Uruguay'da gözaltına alındı         
19:51
FETÖ itirafçısı eski general Serdar Atasoy tekrar gözaltına alındı FETÖ itirafçısı eski general Serdar Atasoy tekrar gözaltına alındı         
19:31
Şahan Gökbakar'ın Şahan Gökbakar'ın "özel mülk" tabelasını astığı iskeleye inceleme         
19:03
Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Korukluoğlu: Ağustosta vakaların yüzde 80'i delta varyantı olacak         
18:42
Motosiklet kazasında ölen Dilara, Motosiklet kazasında ölen Dilara, "Yunus" polisi olmak istiyormuş         
17:48
Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi Kim'in sağlık durumuyla ilgili ortaya atılan iddialar yanıtlandı: Hasta olsaydı tedavisiyle ilgili ilaçlar getirilirdi         
16:52
İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi İnternetten aldığı kusurlu kompresörü geri gönderdi, yerine kavun geldi         
16:01
"Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın, drift görüntüleriyle gündem olan lüks araca Uruguay'ın el koyduğunu anlattı         
13:59
Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu Babasıyla göç yolculuğuna çıkan 2 yaşındaki çocuk bir cesedin yanında yarı çıplak bulundu         
13:06
Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti Kızına cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla gözaltına alınan baba firar etti         
12:14
Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı Sahte siteden rezervasyon yaptıran gurbetçi aile dolandırıldı         
11:37
Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi Bodrumda şaşkınlık veren fiyat! 0.33'lük su için 40 TL hesap ödendi         
11:30
Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar Aylık 7 bin lira maaşla personel bulamıyorlar         
11:05
İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi İsrail'de çarpıcı aşı araştırması! BioNTech aşısının koruyuculuğu Delta varyantı nedeniyle yüzde 64'e geriledi         
10:35
Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek Akbank, 2 gün boyunca hizmet verememesini telafi etmek için 2 gün boyunca kesintisiz hizmet verecek         
09:59
Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı Sporcu Deniz Saypınar, kıyafetinden dolayı uçağa alınmadı! Gözyaşlarına hakim olamadı         
09:57
Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor Masaj yaparak büyüttüğü hayvanların kilosunu 10 bin liradan satıyor         
09:21
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 8.07.2021 20:12:54. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son dakika! n11 ve Ekol Lojistik'in n11depom projesi ile uçtan uca e-ticarette operasyon hizmeti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement