Son dakika! Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası Kovid-19 nedeniyle ertelendi
03.04.2021 11:41
Bir son dakika haberine göre Türkiye Halter Federasyonu, 19-23 Nisan tarihlerinde Bursa'da yapılması planlanan Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın tarihinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 17-20 Mayıs tarihine alındığını duyurdu.
Türkiye Halter Federasyonu, 19- 23 Nisan tarihlerinde Bursa'da yapılması planlanan Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın tarihinin yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri nedeniyle 17-20 Mayıs tarihine alındığını duyurdu.
Federasyondan yapılan açıklamada, "19-23 Nisan tarihlerinde Bursa ilinde yapılması planlanan Naim Süleymanoğlu Büyükler Ferdi Türkiye Halter Şampiyonası'nın tarihi 29 Mart'ta toplanan Cumhurbaşkanlığı kabinesinde alınan Kovid-19 pandemi tedbirleri göz önünde bulundurularak federasyonumuz tarafından 17-20 Mayıs tarihine alınmıştır. Antrenör, hakem ve sporcularımıza duyurulur." ifadeleri yer aldı.
Açıklamada, antrenör, hakem ve sporcuların turnuva için göndermiş oldukları listelerin geçerli olduğu, bir daha liste istenmeyeceği bildirildi.
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