Son Dakika | Nallıhan'da ahşap ev alevlere teslim oldu

Edinilen son dakika haberine göre Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sabah saatlerinde tek katlı ahşap evde yangın çıktı.

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde sabah saatlerinde tek katlı ahşap evde yangın çıktı. Nallıhan'da sabah saatlerinde henüz nedeni belirlenemeyen bir sebepten çıkan yangında bir ev alevlere teslim oldu. Yangını gören vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi sonucu olay yerine gelerek yangına müdahale eden ekipler kısa sürede başka bir eve sıçramadan yangını söndürdü. Herhangi bir can kaybının olmadığı yangında evdeki eşyalar kullanılamaz hale geldi. Çıkan yangında soğutma çalışmaları devam ederken yangının nasıl çıktığıyla ilgili soruşturma başlatıldı. - ANKARA

Son Dakika

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