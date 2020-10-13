Son dakika... Nallıhan'da korkutan araç yangını - Son Dakika

Ankara'nın Nallıhan ilçesinde Nallıhan-Ankara karayolu seyir halinde yanan bir araç itfaiyeyi alarma geçirdi.

Alınan bilgiye göre, Nallıhan-Ankara karayolu Çayırhan Davutoğlan Mahallesi 40. kilometrede bir araç seyir halindeyken nedeni bilinmeyen bir sebepten alev aldı. Aracın alev alması sonrasında aracı gören vatandaşların itfaiye ekiplerine haber vermesi ile birlikte olay yerine itfaiye ve jandarma ekipleri geldi. Olaya hemen müdahale eden ekipler aracı söndürdü. Araçta maddi hasar meydana gelirken can kaybının yaşanmaması yüreklere su serpti. - ANKARA