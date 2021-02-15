Son dakika... Narenciye kabukları kurutularak ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika

Son dakika... Narenciye kabukları kurutularak ekonomiye kazandırılıyor

15.02.2021 10:35

Son dakika ekonomi haberi: - Narenciye kabukları kurutularak ekonomiye kazandırılıyor Adana'da vatadaşlar portakal ve limon kabuklarını kurutarak kilosunu 5 liradan satıyor Adana'nın Kozan ilçesinde vitamin deposu portakal ve limon kabukları çamaşır iplerinde kurutularak ekonomiye kazandırılıyor.

- Narenciye kabukları kurutularak ekonomiye kazandırılıyor

Adana'da vatadaşlar portakal ve limon kabuklarını kurutarak kilosunu 5 liradan satıyor

ADANA - Adana'nın Kozan ilçesinde vitamin deposu portakal ve limon kabukları çamaşır iplerinde kurutularak ekonomiye kazandırılıyor.

Kozan'da evlerin pencereleri damları ve çamaşır iplerine dizilerek kurutulan portakal ve limon kabukları, ilaç ve kozmetik sanayisinde kullanılıyor.

Tavşantepe Mahallesinde yaşayan Hatice Kici, narenciye kabuklarını serip kurutup sattıklarını belirterek, "Narenciyenin kurutulmuş kabuğunun kilosu 5 TL'den alıcı buluyor. Portakalın içini de dışını da değerlendiriyoruz, boş durmaktan iyidir" dedi.

Yücel Kici ise dökülen portakalları değerlendirdiklerini belirterek, "Ev bütçesine katkı sunuyoruz. Kendimizi yormadan boş kalmamak için zamanı değerlendiriyoruz. Bir limonun portakalın kabuğunun zayi olmasını engelliyoruz. Bunu Kozan çevresinde yapan çok. Bu yıl pandemi nedeniyle para etmedi. Geçen yıl kilosu 10,5 TL'den alıcı bulmuştu. Bu yıl 5 TL. Fabrikaların durumuna bağlı" diye konuştu.

Son dakika... Narenciye kabukları kurutularak ekonomiye kazandırılıyor
Son dakika... Narenciye kabukları kurutularak ekonomiye kazandırılıyor
Son dakika... Narenciye kabukları kurutularak ekonomiye kazandırılıyor
Son dakika... Narenciye kabukları kurutularak ekonomiye kazandırılıyor

Narenciye, Portakal, Adana, Kozan, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Son dakika... Narenciye kabukları kurutularak ekonomiye kazandırılıyor - Son Dakika Ekonomi


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