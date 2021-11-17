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Son dakika! Narenciye paketleme fabrikasında çocuğun ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı - Son Dakika

Son dakika! Narenciye paketleme fabrikasında çocuğun ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı

17.11.2021 11:35
Son dakika! Narenciye paketleme fabrikasında çocuğun ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı

Son dakika gündem haberi: Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 15 yaşındaki çocuğun eşarbının narenciye paketleme makinesine takılması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde, 15 yaşındaki çocuğun eşarbının narenciye paketleme makinesine takılması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili gözaltına alınan 2 şüpheliden 1'i tutuklandı.

Bağlarbaşı Mahallesi'ndeki iş yerinde, Suriye uyruklu Ula Kerem'in eşarbının narenciye paketleme makinesine takılması sonucu hayatını kaybetmesi üzerine tesiste vardiya amiri olarak çalışan A.A. ile iş güvenliği uzmanı A.A. gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden vardiya amiri A.A. çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı, iş güvenliği uzmanı serbest bırakıldı.

Öte yandan, iş yeri sahibi hakkında da gözaltı kararı çıkarıldığı öğrenildi.

Mersin'in Akdeniz ilçesinde dün eşarbı narenciye paketleme makinesine takılması sonucu kafası sıkışan 15 yaşındaki Suriye uyruklu Ula Kerem hayatını kaybetmişti. Ula Kerem'i kurtarmak isteyen Suriyeli Şehed El İbrahim de kolunu makineye kaptırarak yaralanmıştı. İş yerinde küçük yaşta işçi çalıştırılması ve çocuğun ölümüyle ilgili soruşturma başlatılmıştı.

Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika! Narenciye paketleme fabrikasında çocuğun ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Son dakika! Narenciye paketleme fabrikasında çocuğun ölümüyle ilgili bir kişi tutuklandı - Son Dakika
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