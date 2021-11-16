Son dakika! Narenciye paketleme makinesine kapılan Suriyeli Ula öldü (2) - Son Dakika

Son dakika! Narenciye paketleme makinesine kapılan Suriyeli Ula öldü (2)
16.11.2021 21:13
Son dakika haber: VARDİYA AMİRİ TUTUKLANDIMersin'in merkez Akdeniz ilçesinde Suriye uyruklu Ula Kerem'in eşarbının narenciye paketleme makinesine kapılması sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada vardıya amiri olarak çalışan Ali Ataşoğlu (32) ile iş güvenliği uzmanı Aydın Demirel (30)...
VARDİYA AMİRİ TUTUKLANDI
Mersin'in merkez Akdeniz ilçesinde Suriye uyruklu Ula Kerem'in eşarbının narenciye paketleme makinesine kapılması sonucu yaşamını yitirmesiyle ilgili başlatılan soruşturmada vardıya amiri olarak çalışan Ali Ataşoğlu (32) ile iş güvenliği uzmanı Aydın Demirel (30) gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden, Ali Ataşoğlu tutuklandı, Aydın Demirel ise serbest bırakıldı.
Son Dakika 22:09 Cani baba, eşi 500 lira vermediği için 3 aylık bebeğini döverek öldürmüş 22:06 Son Dakika: Türkiye'de 16 Kasım günü koronavirüs sebebiyle 227 kişi vefat etti, 25 bin 101 yeni vaka tespit edildi 22:04 Azerbaycan sınırındaki çatışmalarda yakalanan Ermenistan askerlerin görüntüleri paylaşıldı 21:06 Azerbaycan'a saldıran Ermeniler baş edemeyeceklerini fark edince mevzilerinden kaçarken görüntülendi 20:26 AK Parti Grup Başkanvekili Cahit Özkan, EYT'de yaşanan karışıklıkla ilgili son sözünü söyledi: Gündemde yok 19:53 "Helalleşme" tartışmasına Muharrem İnce de katıldı! Kılıçdaroğlu'na imalı soru 17:30 Sofradan eksik edilmeyecek kansızlık düşmanı 8 besin! 15:52 Devlet Bahçeli'nin Türk Dünyası haritası Rusya'da manşette yer aldı